https://crimea.ria.ru/20241114/na-kubani-patsientka-izbila-feldshera-do-sotryaseniya-mozga-1141859397.html

На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга

На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга - РИА Новости Крым, 14.11.2024

На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга

В Новороссийске пациентка напала на фельдшера скорой помощи, медработнику диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T21:07

2024-11-14T21:07

2024-11-14T19:36

новороссийск

происшествия

скорая помощь

новости

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске пациентка напала на фельдшера скорой помощи, медработнику диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.По информации министра, инцидент произошел в Новороссийской городской больнице №1, когда женщина поступила в приемное отделение медучреждения.Произошедшим заинтересовались правоохранители, начата проверка."К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников", – подчеркнул министр.По поручению руководителя СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи в Новороссийске, сообщили в пресс-службе ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).В Симферополе мужчина, страдающий психическим заболеванием, напал на бригаду скорой помощи. Один медработник получил ножевое ранение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завершил расследование вооруженного нападения на врачаВ Крыму умер переживший вооруженное нападение на подстанцию медик"Абсурд": врач "скорой" о новых правилах охраны труда в медицине

новороссийск

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, скорая помощь, новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань