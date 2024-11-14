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На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга
На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга - РИА Новости Крым, 14.11.2024
На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга
В Новороссийске пациентка напала на фельдшера скорой помощи, медработнику диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T21:07
2024-11-14T19:36
новороссийск
происшествия
скорая помощь
новости
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске пациентка напала на фельдшера скорой помощи, медработнику диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.По информации министра, инцидент произошел в Новороссийской городской больнице №1, когда женщина поступила в приемное отделение медучреждения.Произошедшим заинтересовались правоохранители, начата проверка."К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников", – подчеркнул министр.По поручению руководителя СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи в Новороссийске, сообщили в пресс-службе ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).В Симферополе мужчина, страдающий психическим заболеванием, напал на бригаду скорой помощи. Один медработник получил ножевое ранение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завершил расследование вооруженного нападения на врачаВ Крыму умер переживший вооруженное нападение на подстанцию медик"Абсурд": врач "скорой" о новых правилах охраны труда в медицине
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новороссийск, происшествия, скорая помощь, новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань
На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга

Пациентка избила фельдшера скорой помощи до сотрясения мозга в Новороссийске

21:07 14.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Пантионов"Скорая" помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Александр Пантионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске пациентка напала на фельдшера скорой помощи, медработнику диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
По информации министра, инцидент произошел в Новороссийской городской больнице №1, когда женщина поступила в приемное отделение медучреждения.

"Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация", – сообщил Филиппов.

Произошедшим заинтересовались правоохранители, начата проверка.
"К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников", – подчеркнул министр.
По поручению руководителя СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи в Новороссийске, сообщили в пресс-службе ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).
В Симферополе мужчина, страдающий психическим заболеванием, напал на бригаду скорой помощи. Один медработник получил ножевое ранение.
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