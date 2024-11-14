Рейтинг@Mail.ru
Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241114/unikalnaya-situatsiya-chto-obeschayut-novye-naznacheniya-trampa-1141864851.html
Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа
Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа
В политикуме США по итогам выборов президента страны сложилась уникальная ситуация: представители элиты разного уровня выстроились в стройный ряд, чтобы угодить РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T22:15
2024-11-14T22:15
мнения
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
дональд трамп
политика
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141639989_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ae4e607fb4f200d5aa353a0d205bab5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В политикуме США по итогам выборов президента страны сложилась уникальная ситуация: представители элиты разного уровня выстроились в стройный ряд, чтобы угодить Трампу и даже готовы кардинально менять свои прежние взгляды о поддержке Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.При этом ряды трампистов разрастаются не менее уникальным образом, добавил он."Сегодня все политики, по крайне мере республиканцы, выстроились в стройный ряд, чтобы доказать свою преданность Трампу. И я допускаю, что подавляющее их большинство может кардинально поменять свои взгляды, которые они высказывали вчера, позавчера, год назад", – отметил Колесниченко.В качестве яркого тому примера он привел сенатора, члена палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник, назначение которой на должность постпреда США при ООН анонсировал Дональд Трамп.По мнению Колесниченко, происходящее в американских элитах отражает новую политику США и само по себе "весьма интересно, если учесть события предыдущего президентства Трампа или период президентства Байдена, когда разные ветви власти говорили взаимоисключающие вещи"."Вот этого уже, скорее всего, не будет", – подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто займет ключевые посты в администрации ТрампаТрамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине – СМИСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности
https://crimea.ria.ru/20241114/novyy-kandidat-v-genprokurory-ssha-schitaet-krym-rossiyskim-1141844646.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141639989_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cb64b9361cf24279bedf69a58db1721b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, вадим колесниченко, дональд трамп, политика, в мире, сша
Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа

Америку ждет монопольное правление Трампа и новая политика – эксперт

22:15 14.11.2024
 
© AP Photo Carlos OsorioДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo Carlos Osorio
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В политикуме США по итогам выборов президента страны сложилась уникальная ситуация: представители элиты разного уровня выстроились в стройный ряд, чтобы угодить Трампу и даже готовы кардинально менять свои прежние взгляды о поддержке Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Республиканцы набрали большинство как в Сенате, так и в Конгрессе. А это говорит о том, что в ближайшие два года Трамп будет монопольно управлять Америкой и реализовывать все свои планы", – сказал политолог.
При этом ряды трампистов разрастаются не менее уникальным образом, добавил он.
"Сегодня все политики, по крайне мере республиканцы, выстроились в стройный ряд, чтобы доказать свою преданность Трампу. И я допускаю, что подавляющее их большинство может кардинально поменять свои взгляды, которые они высказывали вчера, позавчера, год назад", – отметил Колесниченко.
В качестве яркого тому примера он привел сенатора, члена палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник, назначение которой на должность постпреда США при ООН анонсировал Дональд Трамп.

"В 2022-м она рьяно поддерживала Украину, ее желание вступить в НАТО и необходимость накачивать оружием. Но сегодня кардинально поменяла свои взгляды. И сказала интересную фразу, которую давно не слышали от политиков: "Трамп для меня – мой командующий, и я буду строго следовать его указаниям", – рассказал эксперт.

По мнению Колесниченко, происходящее в американских элитах отражает новую политику США и само по себе "весьма интересно, если учесть события предыдущего президентства Трампа или период президентства Байдена, когда разные ветви власти говорили взаимоисключающие вещи".
"Вот этого уже, скорее всего, не будет", – подытожил политолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто займет ключевые посты в администрации Трампа
Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине – СМИ
Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности
Фрагмент памятника затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
07:40
Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим КолесниченкоДональд ТрампПолитикаВ миреСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Главное за день: 14 ноября
22:30Главные новости Крыма: 14 ноября
22:15Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа
21:56В Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы
21:45Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
21:32300 остановок заменят в Крыму в следующем году
21:07На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга
20:48Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
20:37Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями
20:23Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
20:11Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае
19:59В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
19:25В Симферополе закрывают "горбатый" мост
19:06Над Крымом отработала система ПВО
18:48Крым может стать полигоном противостояния когнитивным войнам – эксперт
18:26Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
18:06Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в Крыму
17:52В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих
17:29В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
17:11Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния