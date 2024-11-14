https://crimea.ria.ru/20241114/unikalnaya-situatsiya-chto-obeschayut-novye-naznacheniya-trampa-1141864851.html

Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа

Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа

В политикуме США по итогам выборов президента страны сложилась уникальная ситуация: представители элиты разного уровня выстроились в стройный ряд, чтобы угодить РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T22:15

2024-11-14T22:15

2024-11-14T22:15

мнения

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

дональд трамп

политика

в мире

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В политикуме США по итогам выборов президента страны сложилась уникальная ситуация: представители элиты разного уровня выстроились в стройный ряд, чтобы угодить Трампу и даже готовы кардинально менять свои прежние взгляды о поддержке Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.При этом ряды трампистов разрастаются не менее уникальным образом, добавил он."Сегодня все политики, по крайне мере республиканцы, выстроились в стройный ряд, чтобы доказать свою преданность Трампу. И я допускаю, что подавляющее их большинство может кардинально поменять свои взгляды, которые они высказывали вчера, позавчера, год назад", – отметил Колесниченко.В качестве яркого тому примера он привел сенатора, члена палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник, назначение которой на должность постпреда США при ООН анонсировал Дональд Трамп.По мнению Колесниченко, происходящее в американских элитах отражает новую политику США и само по себе "весьма интересно, если учесть события предыдущего президентства Трампа или период президентства Байдена, когда разные ветви власти говорили взаимоисключающие вещи"."Вот этого уже, скорее всего, не будет", – подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто займет ключевые посты в администрации ТрампаТрамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине – СМИСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности

https://crimea.ria.ru/20241114/novyy-kandidat-v-genprokurory-ssha-schitaet-krym-rossiyskim-1141844646.html

сша

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мнения, вадим колесниченко, дональд трамп, политика, в мире, сша