https://crimea.ria.ru/20241115/dozhdi-i-kholoda-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1141753484.html

Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу

Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погода в Крыму будет определяться малоподвижным атмосферным фронтом - он принесет облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T00:01

2024-11-15T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться малоподвижным атмосферным фронтом - он принесет облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +7, днем от +8 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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