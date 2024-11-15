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Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу
Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться малоподвижным атмосферным фронтом - он принесет облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T00:01
2024-11-15T00:01
2024-11-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться малоподвижным атмосферным фронтом - он принесет облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +7, днем от +8 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и холода: погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться малоподвижным атмосферным фронтом - он принесет облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на побережье до +10, днем +8…13 градусов, в горах +4…7", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +7, днем от +8 до +12 градусов.
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