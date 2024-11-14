https://crimea.ria.ru/20241114/glavnoe-za-den-14-noyabrya-1141867651.html

Главное за день: 14 ноября

Главное за день: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Главное за день: 14 ноября

"Мирные" планы США по Украине нацелены на стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Серей Лавров. Президент России Владимир Путин пообещал... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T22:43

2024-11-14T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. "Мирные" планы США по Украине нацелены на стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Серей Лавров. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, а Роскомнадзор организует учения, направленные на определение устойчивости Рунета. МИД России считает, что высказывания гендиректора МАГАТЭ касательно сроков пребывания экспертов на ЗАЭС, неприемлемы. Участники СВО, которые получили инвалидность, смогут получать до 4 млн рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия решит свои задачиПредложения Запада по Украине являются спекулятивными и в итоге нацелены на достижение идей "о стратегическом поражении" России, заявил глава российского МИД Серей Лавров."Вы слышите, какие ожидания у Запада. Они постоянно спекулируют, мол, давайте сейчас остановимся "здесь", потом "перемирие", через десять лет подумаем, кому отдавать Крым, Донбасс. Это гадание на кофейной гуще. Я не буду этим заниматься. У нас есть свои задачи. Мы их решим", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью, кадры которого размещены в Telegram-канале МИД России.Путин разберется с YouTubeПрезидент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.Путин встретился с Шахназаровым в Кремле накануне. Они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, поддержку участников СВО."Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", – сказал Шахназаров.Устойчивость Рунета проверятВ начале зимы Роскомнадзор проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, сообщает Роскомнадзор."Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно. Задача учений – подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", – сказано в сообщении.Гросси возмутил МИД РоссииВысказывания гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по срокам пребывания их экспертов на Запорожской АЭС неприемлемы. Такой заявление сделали в МИД России."13 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью немецкому информационному агентству "Дойче Прессе-Агентур" позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей Секретариата Агентства на Запорожской АЭС, являющейся, как известно, российским ядерным энергетическим объектом", – говорится в Telegram-канале министерства.Российский МИД возмущен рассуждениями Гросси о нахождении представителей на станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.Выплаты по инвалидности увеличилиБойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 миллиона рублей, соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин."Установить, что в случае, если увечье (ранение, травма, контузия) повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 миллиона рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья", – говорится в тексте документа.

https://crimea.ria.ru/20241114/u-rossii-i-ssha-mnogo-voprosov-dlya-obsuzhdeniya--peskov-1141856564.html

https://crimea.ria.ru/20241114/putin-lichno-kuriruet-voprosy-po-ukrainskomu-napravleniyu--peskov-1141854162.html

https://crimea.ria.ru/20241114/uragany-i-zasukhi-v-rossii-proiskhodyat-v-dva-raza-chasche---v-chem-prichina-1141858845.html

https://crimea.ria.ru/20241114/novyy-kandidat-v-genprokurory-ssha-schitaet-krym-rossiyskim-1141844646.html

https://crimea.ria.ru/20241114/vyplaty-po-invalidnosti-boytsam-svo---v-kremle-razyasnili-polozheniya-ukaza--1141853866.html

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