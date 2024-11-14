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Главные новости Крыма: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Главные новости Крыма: 14 ноября
Главные новости Крыма: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Главные новости Крыма: 14 ноября
Над Крымом перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Автомобильный мост под Джанкоем после обрушения восстановят в 2025 году, а в Бахчисарайском... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T22:30
2024-11-14T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Автомобильный мост под Джанкоем после обрушения восстановят в 2025 году, а в Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу. Кроме того, на полуострове в ближайшие пять лет построят и отремонтируют 1290 километров дорог. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основные причини сбоев в работе общественного транспорта в Крыму. Пострадавшие при возгорании газовоза в Симферополе находятся в тяжелом состоянии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перехват украинского беспилотника над КрымомВ четверг вечером над территорий Крыма был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФРухнувший мост в Джанкойском районе восстановятВ МЧС сообщили, что после обрушения моста в Джанкойском районе Крыма железнодорожные пути расчищены. Также уточнена схема объезда места происшествия и ограничен проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн.Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей."Мы сегодня проговорили еще раз, в рамках ремонта – 180 миллионов (рублей). Юрий Михайлович (Гоцанюк, председатель Совмина РК – ред.) говорит, что по сумме достаточно. Но если будет что-то не так, мы еще раз дополнительно вернемся к этому вопросу. Сам мост в 2025 году восстановим в полном объеме", – сказал Аксенов.Ремонт дорог в Крыму: что и когда сделаютВ Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова."У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза", – сказала она.Кроме того, в Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов."До 2028 года планируем завершить реализацию ряда проектов, в том числе строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов назвал основные проблемы общественного транспортаПо мнению глава Крыма Сергея Аксенова, основные проблемы в работе крымского общественного транспорта – это несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Он поручил усилить работу для решения этого вопроса."На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы – несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов", – написал он в Telegram-канале.Взрыв газовоза: что известно о пострадавшихОба пострадавших в результате возгорания грузовика-газовоза в районе Московского шоссе под Симферополем по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю."Проводится проверка по факту возгорания цистерны-полуприцепа на предмет ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей", – говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 14 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 14 ноября

22:30 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Автомобильный мост под Джанкоем после обрушения восстановят в 2025 году, а в Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу. Кроме того, на полуострове в ближайшие пять лет построят и отремонтируют 1290 километров дорог. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основные причини сбоев в работе общественного транспорта в Крыму. Пострадавшие при возгорании газовоза в Симферополе находятся в тяжелом состоянии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Перехват украинского беспилотника над Крымом

В четверг вечером над территорий Крыма был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФ
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
19:59
В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне

Рухнувший мост в Джанкойском районе восстановят

В МЧС сообщили, что после обрушения моста в Джанкойском районе Крыма железнодорожные пути расчищены. Также уточнена схема объезда места происшествия и ограничен проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.
"Мы сегодня проговорили еще раз, в рамках ремонта – 180 миллионов (рублей). Юрий Михайлович (Гоцанюк, председатель Совмина РК – ред.) говорит, что по сумме достаточно. Но если будет что-то не так, мы еще раз дополнительно вернемся к этому вопросу. Сам мост в 2025 году восстановим в полном объеме", – сказал Аксенов.
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
19:25Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе закрывают "горбатый" мост

Ремонт дорог в Крыму: что и когда сделают

В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова.
"У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза", – сказала она.
Кроме того, в Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"До 2028 года планируем завершить реализацию ряда проектов, в том числе строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Дороги в Крыму
14:35
Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму

Аксенов назвал основные проблемы общественного транспорта

По мнению глава Крыма Сергея Аксенова, основные проблемы в работе крымского общественного транспорта – это несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Он поручил усилить работу для решения этого вопроса.
"На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы – несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов", – написал он в Telegram-канале.
Засуха - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
13:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

Взрыв газовоза: что известно о пострадавших

Оба пострадавших в результате возгорания грузовика-газовоза в районе Московского шоссе под Симферополем по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.
"Проводится проверка по факту возгорания цистерны-полуприцепа на предмет ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей", – говорится в сообщении.
На улице в Севастополе найден мертвый мужчина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
15:28
На улице в Севастополе найден мертвый мужчина
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22:43Главное за день: 14 ноября
22:30Главные новости Крыма: 14 ноября
22:15Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа
21:56В Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы
21:45Боевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на Херсонщине
21:32300 остановок заменят в Крыму в следующем году
21:07На Кубани пациентка избила фельдшера до сотрясения мозга
20:48Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
20:37Погибли на Курском направлении: в Севастополе простились с героями
20:23Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
20:11Мать и ребенок погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Краснодарском крае
19:59В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
19:25В Симферополе закрывают "горбатый" мост
19:06Над Крымом отработала система ПВО
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18:26Роскомнадзор проведет учения по устойчивости Рунета
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17:29В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
17:11Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии
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