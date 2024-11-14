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Главные новости Крыма: 14 ноября

Главные новости Крыма: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Главные новости Крыма: 14 ноября

Над Крымом перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Автомобильный мост под Джанкоем после обрушения восстановят в 2025 году, а в Бахчисарайском... РИА Новости Крым, 14.11.2024

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2024-11-14T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Автомобильный мост под Джанкоем после обрушения восстановят в 2025 году, а в Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу. Кроме того, на полуострове в ближайшие пять лет построят и отремонтируют 1290 километров дорог. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основные причини сбоев в работе общественного транспорта в Крыму. Пострадавшие при возгорании газовоза в Симферополе находятся в тяжелом состоянии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перехват украинского беспилотника над КрымомВ четверг вечером над территорий Крыма был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФРухнувший мост в Джанкойском районе восстановятВ МЧС сообщили, что после обрушения моста в Джанкойском районе Крыма железнодорожные пути расчищены. Также уточнена схема объезда места происшествия и ограничен проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн.Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей."Мы сегодня проговорили еще раз, в рамках ремонта – 180 миллионов (рублей). Юрий Михайлович (Гоцанюк, председатель Совмина РК – ред.) говорит, что по сумме достаточно. Но если будет что-то не так, мы еще раз дополнительно вернемся к этому вопросу. Сам мост в 2025 году восстановим в полном объеме", – сказал Аксенов.Ремонт дорог в Крыму: что и когда сделаютВ Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова."У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза", – сказала она.Кроме того, в Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов."До 2028 года планируем завершить реализацию ряда проектов, в том числе строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов назвал основные проблемы общественного транспортаПо мнению глава Крыма Сергея Аксенова, основные проблемы в работе крымского общественного транспорта – это несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Он поручил усилить работу для решения этого вопроса."На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы – несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов", – написал он в Telegram-канале.Взрыв газовоза: что известно о пострадавшихОба пострадавших в результате возгорания грузовика-газовоза в районе Московского шоссе под Симферополем по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю."Проводится проверка по факту возгорания цистерны-полуприцепа на предмет ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей", – говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241114/v-evpatorii-v-pyatnitsu-proydut-ucheniya-po-grazhdanskoy-oborone-1141846916.html

https://crimea.ria.ru/20241114/v-simferopole-zakryvayut-gorbatyy-most-1141815862.html

https://crimea.ria.ru/20241114/kogda-otremontiruyut-trassu-na-dzhankoy-v-krymu-1141853943.html

https://crimea.ria.ru/20241114/v-krymu-stepi-mogut-prevratitsya-v-zony-polupustyn-1141853418.html

https://crimea.ria.ru/20241114/na-ulitse-v-sevastopole-nayden-mertvyy-muzhchina-1141857060.html

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