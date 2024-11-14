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Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов

Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов

Обрушившийся в Джанкойском районе Крыма автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T10:16

2024-11-14T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Обрушившийся в Джанкойском районе Крыма автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей. Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики добавил, что движение пригородных поездов, приостановленное из-за обрушения моста, запустят в четверг после 11:00.Вечером 13 ноября при обрушении моста на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму пострадали два человека. Один из них после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в Джанкойскую центральную районную больницу. На сегодняшний день его состояние остается тяжелым.По данным МЧС России, дорожное полотно было повреждено между селами Изумрудное и Маслово. Железная дорога, которая проходит под путепроводом, в результате происшествия не пострадала. По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста под ДжанкоемСостояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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