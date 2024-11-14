Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов
Рухнувший под Джанкоем мост восстановят в 2025 году за 180 миллионов рублей – Аксенов
10:16 14.11.2024 (обновлено: 10:32 14.11.2024)
© МЧС Республики КрымНа месте обрушения моста в Джанкойском районе
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Обрушившийся в Джанкойском районе Крыма автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей. Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы сегодня проговорили еще раз, в рамках ремонта – 180 миллионов (рублей). Юрий Михайлович (Гоцанюк, председатель Совмина РК – ред.) говорит, что по сумме достаточно. Но если будет что-то не так, мы еще раз дополнительно вернемся к этому вопросу. Сам мост в 2025 году восстановим в полном объеме", - сказал Аксенов на заседании коллегии минтранса Крыма.
Глава республики добавил, что движение пригородных поездов, приостановленное из-за обрушения моста, запустят в четверг после 11:00.
Вечером 13 ноября при обрушении моста на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму пострадали два человека. Один из них после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в Джанкойскую центральную районную больницу. На сегодняшний день его состояние остается тяжелым.
По данным МЧС России, дорожное полотно было повреждено между селами Изумрудное и Маслово. Железная дорога, которая проходит под путепроводом, в результате происшествия не пострадала.
По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту.
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