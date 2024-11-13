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Обрушение моста в Крыму – что известно

Обрушение моста в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Обрушение моста в Крыму – что известно

В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T21:54

2024-11-13T21:54

2024-11-13T22:50

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обрушение моста в джанкойском районе крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем Telegram-канале.Глава администрации уточнила, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке >>Утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту, уточнила Федоренко. И обратилась с просьбой сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников оперативных служб и доверять только официальной информации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкойский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, железная дорога, мост, транспорт, джанкойский район, обрушение моста в джанкойском районе крыма