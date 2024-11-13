https://crimea.ria.ru/20241113/v-dzhankoyskom-rayone-obrushilsya-most-1141840735.html
Обрушение моста в Крыму – что известно
Обрушение моста в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Обрушение моста в Крыму – что известно
В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T21:54
2024-11-13T21:54
2024-11-13T22:50
новости крыма
происшествия
железная дорога
мост
транспорт
джанкойский район
обрушение моста в джанкойском районе крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141841406_0:0:1676:942_1920x0_80_0_0_813afbd408c76f476c3e0729c81bee19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем Telegram-канале.Глава администрации уточнила, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке >>Утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту, уточнила Федоренко. И обратилась с просьбой сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников оперативных служб и доверять только официальной информации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141841406_0:0:1256:942_1920x0_80_0_0_70f818ec0bee3014af650fc42338333e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, железная дорога, мост, транспорт, джанкойский район, обрушение моста в джанкойском районе крыма
Обрушение моста в Крыму – что известно
В Крыму обрушился мост
21:54 13.11.2024 (обновлено: 22:50 13.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем Telegram-канале.
"На дороге Джанкой – Маслово произошло чрезвычайное происшествие – обрушение моста. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин", – сказано в сообщении.
Глава администрации уточнила, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.
Утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту, уточнила Федоренко. И обратилась с просьбой сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников оперативных служб и доверять только официальной информации.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.