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Обрушение моста в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Обрушение моста в Крыму – что известно
Обрушение моста в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Обрушение моста в Крыму – что известно
В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T21:54
2024-11-13T22:50
новости крыма
происшествия
железная дорога
мост
транспорт
джанкойский район
обрушение моста в джанкойском районе крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем Telegram-канале.Глава администрации уточнила, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту, уточнила Федоренко. И обратилась с просьбой сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников оперативных служб и доверять только официальной информации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, железная дорога, мост, транспорт, джанкойский район, обрушение моста в джанкойском районе крыма
Обрушение моста в Крыму – что известно

В Крыму обрушился мост

21:54 13.11.2024 (обновлено: 22:50 13.11.2024)
 
© МЧС РФОбрушение моста в Джанкойском районе Крыма
Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. Об этом сообщает глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем Telegram-канале.
"На дороге Джанкой – Маслово произошло чрезвычайное происшествие – обрушение моста. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин", – сказано в сообщении.
Глава администрации уточнила, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.
Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке >>
Утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту, уточнила Федоренко. И обратилась с просьбой сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников оперативных служб и доверять только официальной информации.
© РИА Новости КрымМост рухнул в Джанкойском районе Крыма
Мост рухнул над железной дорогой в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым
Мост рухнул в Джанкойском районе Крыма
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Новости КрымаПроисшествияЖелезная дорогаМостТранспортДжанкойский районОбрушение моста в Джанкойском районе Крыма
 
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