https://crimea.ria.ru/20241114/sostoyanie-tyazheloe-vrachi-rasskazali-o-ranennom-pri-chp-na-mostu-v-krymu-1141845993.html
Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму
Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму
Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости Крым в республиканском... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T09:27
2024-11-14T09:27
2024-11-14T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.Вечером 13 ноября при обрушении моста на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму пострадали два человека. Один из них после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.По данным МЧС России, дорожное полотно было повреждено между селами Изумрудное и Маслово. В момент происшествия на нем находились легковой автомобиль и грузовик, спасатели деблокировали двоих пострадавших.Железная дорога, которая проходит под путепроводом, в результате происшествия не пострадала. Движение пригородных поездов после разбора завалов будет открыто 14 ноября в 11:00.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в КрымуРасписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе КрымаОбрушение моста в Крыму – что известно
https://crimea.ria.ru/20241113/obrushenie-avtomobilnogo-mosta-v-krymu--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1141842833.html
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Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму
Пострадавший при обрушении моста под Джанкоем находится в тяжелом состоянии – минздрав
09:27 14.11.2024 (обновлено: 09:39 14.11.2024)