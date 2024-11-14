https://crimea.ria.ru/20241114/sostoyanie-tyazheloe-vrachi-rasskazali-o-ranennom-pri-chp-na-mostu-v-krymu-1141845993.html

Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму

Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму

Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости Крым в республиканском... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T09:27

2024-11-14T09:27

2024-11-14T09:39

эксклюзивы риа новости крым

крым

джанкойский район

джанкой

обрушение моста в джанкойском районе крыма

минздрав крыма

общество

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a4c99ede59e649eadf895693a39a1d10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости Крым в республиканском минздраве.Вечером 13 ноября при обрушении моста на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму пострадали два человека. Один из них после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.По данным МЧС России, дорожное полотно было повреждено между селами Изумрудное и Маслово. В момент происшествия на нем находились легковой автомобиль и грузовик, спасатели деблокировали двоих пострадавших.Железная дорога, которая проходит под путепроводом, в результате происшествия не пострадала. Движение пригородных поездов после разбора завалов будет открыто 14 ноября в 11:00.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово будут следовать по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в КрымуРасписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе КрымаОбрушение моста в Крыму – что известно

https://crimea.ria.ru/20241113/obrushenie-avtomobilnogo-mosta-v-krymu--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1141842833.html

крым

джанкойский район

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкойский район, джанкой, обрушение моста в джанкойском районе крыма, минздрав крыма, общество, происшествия, новости крыма