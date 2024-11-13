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Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма

Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма

В Джанкойском районе после обрушения моста, которое произошло в среду вечером, изменили расписание движения автобусов. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T23:20

2024-11-13T23:20

2024-11-13T23:27

обрушение моста в джанкойском районе крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе после обрушения моста, которое произошло в среду вечером, изменили расписание движения автобусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Джанкойский район автобусы.При этом пассажиров предупреждают, что по маршрутам будет опоздание к конечным остановкам около 30 минут.Кроме того, схему возможных объездов участка автомобильной дороги Воинка – Джанкой разместила в своем Telagram-канале Служба автомобильных дорог РК.Ранее глава администрации района Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часуПри обрушении моста в Крыму пострадали два человекаПострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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