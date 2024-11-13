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Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
В Джанкойском районе после обрушения моста, которое произошло в среду вечером, изменили расписание движения автобусов. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T23:20
2024-11-13T23:27
обрушение моста в джанкойском районе крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе после обрушения моста, которое произошло в среду вечером, изменили расписание движения автобусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Джанкойский район автобусы.При этом пассажиров предупреждают, что по маршрутам будет опоздание к конечным остановкам около 30 минут.Кроме того, схему возможных объездов участка автомобильной дороги Воинка – Джанкой разместила в своем Telagram-канале Служба автомобильных дорог РК.Ранее глава администрации района Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часуПри обрушении моста в Крыму пострадали два человекаПострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
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96
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7 495 645-6601
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353
60
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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обрушение моста в джанкойском районе крыма, новости крыма, крым, транспорт, общественный транспорт, логистика, происшествия
Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма

После ЧП с обрушением моста в Джанкойском районе Крыма изменилось расписание автобусов

23:20 13.11.2024 (обновлено: 23:27 13.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе после обрушения моста, которое произошло в среду вечером, изменили расписание движения автобусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Джанкойский район автобусы.

"Завтра, 14 ноября, в связи со сложившейся ситуацией, маршруты на Маслово, Солонцово, Яснополянское планируется запустить через Ермаково, Соленое озеро, Завет Ленина и обратно. Утреннего заезда на АС Джанкой по маршрутам Джанкой – Яснополянское, Джанкой – Маслово не будет", – сказано в сообщении.

© Администрация Джанкойского районаРасписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
Расписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
© Администрация Джанкойского района
Расписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
© Администрация Джанкойского районаРасписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
Расписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
© Администрация Джанкойского района
Расписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
При этом пассажиров предупреждают, что по маршрутам будет опоздание к конечным остановкам около 30 минут.
Кроме того, схему возможных объездов участка автомобильной дороги Воинка – Джанкой разместила в своем Telagram-канале Служба автомобильных дорог РК.
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымСхема объезда в Джанкойском районе после обрушения моста
Схема объезда в Джанкойском районе после обрушения моста
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Схема объезда в Джанкойском районе после обрушения моста
Ранее глава администрации района Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.
В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.
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23:32Главные новости Крыма: 13 ноября
23:20Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
22:57Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
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