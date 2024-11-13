Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
После ЧП с обрушением моста в Джанкойском районе Крыма изменилось расписание автобусов
23:20 13.11.2024 (обновлено: 23:27 13.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе после обрушения моста, которое произошло в среду вечером, изменили расписание движения автобусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Джанкойский район автобусы.
"Завтра, 14 ноября, в связи со сложившейся ситуацией, маршруты на Маслово, Солонцово, Яснополянское планируется запустить через Ермаково, Соленое озеро, Завет Ленина и обратно. Утреннего заезда на АС Джанкой по маршрутам Джанкой – Яснополянское, Джанкой – Маслово не будет", – сказано в сообщении.
© Администрация Джанкойского районаРасписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
© Администрация Джанкойского района
Расписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
© Администрация Джанкойского районаРасписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
© Администрация Джанкойского района
Расписание автобусов в Джанкойском районе после обрушения моста
При этом пассажиров предупреждают, что по маршрутам будет опоздание к конечным остановкам около 30 минут.
Кроме того, схему возможных объездов участка автомобильной дороги Воинка – Джанкой разместила в своем Telagram-канале Служба автомобильных дорог РК.
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымСхема объезда в Джанкойском районе после обрушения моста
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
Схема объезда в Джанкойском районе после обрушения моста
Ранее глава администрации района Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.
В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.
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