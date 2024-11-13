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Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
В Джанкойском районе произошло чрезвычайное происшествие – обрушился мост. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T22:57
2024-11-13T22:57
2024-11-13T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе произошло чрезвычайное происшествие – обрушился мост. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.О происшествииОбрушение моста возле села Маслово произошло в среду вечером. На месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин. Об этом сообщила глава района Инна Федоренко.О пострадавшихПозже в МЧС России уточнили, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники, уточнили спасатели.В республиканском минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в Джанкойская центральную районную больницу. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь. Он отказался от госпитализации.О движении транспортаВ республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.По информации Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой –село Маслово будут следовать по измененному маршруту.Проверка ЧП на контроле прокуратурыПрокуратура Крыма сообщила, что контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе. На месте происшествия находится Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.Кроме того, проверка организована по поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.Следователи осматривают территорию, изучают автотехническую документацию. В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
Что произошло на автомобильном мосту в Джанкойском районе
22:57 13.11.2024 (обновлено: 23:05 13.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым.
В Джанкойском районе произошло чрезвычайное происшествие – обрушился мост. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым
.
О происшествии
Обрушение моста возле села Маслово произошло
в среду вечером. На месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин. Об этом сообщила глава района Инна Федоренко.
О пострадавших
Позже в МЧС России уточнили, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали
двух пострадавших и передали их врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники, уточнили спасатели.
В республиканском минздраве сообщили
, что пострадавшие доставлены в Джанкойская центральную районную больницу. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь. Он отказался от госпитализации.
О движении транспорта
В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму
после обрушения моста в Джанкойском районе нет.
По информации Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты
через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.
При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой –село Маслово будут следовать по измененному маршруту.
Проверка ЧП на контроле прокуратуры
Прокуратура Крыма сообщила, что контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе. На месте происшествия находится Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
Кроме того, проверка организована по поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.
Следователи осматривают территорию, изучают автотехническую документацию. В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.
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