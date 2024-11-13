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Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
В Джанкойском районе произошло чрезвычайное происшествие – обрушился мост. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T22:57
2024-11-13T23:05
обрушение моста в джанкойском районе крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе произошло чрезвычайное происшествие – обрушился мост. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.О происшествииОбрушение моста возле села Маслово произошло в среду вечером. На месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин. Об этом сообщила глава района Инна Федоренко.О пострадавшихПозже в МЧС России уточнили, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники, уточнили спасатели.В республиканском минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в Джанкойская центральную районную больницу. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь. Он отказался от госпитализации.О движении транспортаВ республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.По информации Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой –село Маслово будут следовать по измененному маршруту.Проверка ЧП на контроле прокуратурыПрокуратура Крыма сообщила, что контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе. На месте происшествия находится Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.Кроме того, проверка организована по поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.Следователи осматривают территорию, изучают автотехническую документацию. В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу

Что произошло на автомобильном мосту в Джанкойском районе

22:57 13.11.2024 (обновлено: 23:05 13.11.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОбрушение моста в Джанкойском районе Крыма
Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе произошло чрезвычайное происшествие – обрушился мост. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.

О происшествии

Обрушение моста возле села Маслово произошло в среду вечером. На месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин. Об этом сообщила глава района Инна Федоренко.

О пострадавших

Позже в МЧС России уточнили, что автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники, уточнили спасатели.
В республиканском минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в Джанкойская центральную районную больницу. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь. Он отказался от госпитализации.

О движении транспорта

В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.
По информации Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.
При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой –село Маслово будут следовать по измененному маршруту.

Проверка ЧП на контроле прокуратуры

Прокуратура Крыма сообщила, что контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе. На месте происшествия находится Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
Кроме того, проверка организована по поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева. На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.
Следователи осматривают территорию, изучают автотехническую документацию. В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.
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Обрушение моста в Джанкойском районе КрымаДжанкойский районПроисшествияКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМост
 
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Заголовок открываемого материала
22:57Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
22:44Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
22:30ЧП на мосту под Джанкоем – на месте работает 16 единиц техники
22:21После обрушения моста под Джанкоем перебоев в ж/д сообщении нет
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21:54Обрушение моста в Крыму – что известно
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