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Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T22:44
2024-11-13T22:52
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.По данным пресс-службы ведомства, пострадавшие были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу.Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. При этом, сообщает МЧС, пострадали два человека, но жертв нет, подчеркнули в минтрансе Крыма.Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму в тяжелом состоянии в больнице

22:44 13.11.2024 (обновлено: 22:52 13.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

"По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался", – сообщили в пресс-службе минздрава.

По данным пресс-службы ведомства, пострадавшие были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу.
Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. При этом, сообщает МЧС, пострадали два человека, но жертв нет, подчеркнули в минтрансе Крыма.
Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке >>
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22:44Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
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22:06При обрушении моста в Крыму пострадали два человека
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