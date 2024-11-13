https://crimea.ria.ru/20241113/postradavshiy-posle-obrusheniya-mosta-v-krymu-v-bolnitse-v-tyazhelom-sostoyanii-1141842451.html
Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T22:44
2024-11-13T22:44
2024-11-13T22:52
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.По данным пресс-службы ведомства, пострадавшие были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу.Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. При этом, сообщает МЧС, пострадали два человека, но жертв нет, подчеркнули в минтрансе Крыма.Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму в тяжелом состоянии в больнице
22:44 13.11.2024 (обновлено: 22:52 13.11.2024)