https://crimea.ria.ru/20241113/postradavshiy-posle-obrusheniya-mosta-v-krymu-v-bolnitse-v-tyazhelom-sostoyanii-1141842451.html

Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии

Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии

В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T22:44

2024-11-13T22:44

2024-11-13T22:52

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В результате происшествия в Джанкойском районе при обрушении моста пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.По данным пресс-службы ведомства, пострадавшие были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу.Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста. При этом, сообщает МЧС, пострадали два человека, но жертв нет, подчеркнули в минтрансе Крыма.Все об обрушении моста в Крыму читайте по ссылке >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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