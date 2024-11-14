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Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в Крыму
Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в Крыму
Дорожники завершают расчистку путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма, движение пригородных поездов запустят уже в четверг в первой половине... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T08:30
2024-11-14T08:39
джанкой
джанкойский район
крым
обрушение моста в джанкойском районе крыма
происшествия
пригородные поезда
железные дороги крыма
транспорт
логистика
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дорожники завершают расчистку путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма, движение пригородных поездов запустят уже в четверг в первой половине дня. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на данные республиканского Минтранса.По его данным, сейчас заканчивается расчистка железнодорожных путей завершается.Обрушение моста возле села Маслово произошло в среду вечером над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. В республиканском минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму оказана амбулаторная медицинская помощь. В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой –село Маслово будут следовать по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на мосту под Джанкоем – на месте работает 16 единиц техникиРасписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе КрымаПострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
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джанкой, джанкойский район, крым, обрушение моста в джанкойском районе крыма, происшествия, пригородные поезда, железные дороги крыма, транспорт, логистика, олег крючков, новости крыма
Когда откроют движение пригородных поездов после обрушения моста в Крыму

Движение поездов после обрушения моста на севере Крыма восстановят в четверг - власти

08:30 14.11.2024 (обновлено: 08:39 14.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖелезнодорожный вокзал города Керчь
Железнодорожный вокзал города Керчь - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дорожники завершают расчистку путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма, движение пригородных поездов запустят уже в четверг в первой половине дня. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на данные республиканского Минтранса.

"В 11:00 движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объеме", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

По его данным, сейчас заканчивается расчистка железнодорожных путей завершается.
Обрушение моста возле села Маслово произошло в среду вечером над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам.
В республиканском минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму оказана амбулаторная медицинская помощь.
В республиканском минтрансе сообщали, что перебоев в работе железнодорожного транспорта в Крыму после обрушения моста в Джанкойском районе нет.
По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой –село Маслово будут следовать по измененному маршруту.
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