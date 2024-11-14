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Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста под Джанкоем

Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста под Джанкоем - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста под Джанкоем

Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T10:16

2024-11-14T10:16

2024-11-14T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.ЧП произошло накануне вечером между селами Изумрудное и Маслово - обрушился мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Ранее в четверг глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово следуют по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму Обрушение моста в Крыму – что известно

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2024

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