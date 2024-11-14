https://crimea.ria.ru/20241114/sboi-v-rabote-obschestvennogo-transporta-v-krymu-kak-reshayut-problemu--1141849919.html

Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему

Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему

Несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Это – основные проблемы в работе общественного транспорта в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T11:35

2024-11-14T11:35

2024-11-14T12:03

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Это – основные проблемы в работе общественного транспорта в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения этого вопроса. "На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы – несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов", - написал он в Telegram-канале.Аксенов отметил, что это системна проблема, и подход к ее решению тоже должен быть системным. Одна из ключевых задач – обновление парка пассажирского транспорта.Глава Крыма обратил внимание, что сейчас на регулярных маршрутах в Крыму задействованы 2385 автобусов и 241 троллейбус. Одна из задач – обновить подвижной состав во всех городах и районах, чтобы 85% транспорта были "моложе" десяти лет."Еще один важный момент. Государственное предприятие "Крымтроллейбус" обслуживает порядка 46% всех маршрутов внутри населенных пунктов. На значительной части маршрутов услуги предоставляют частные перевозчики. Отсюда вторая ключевая задача – активнее работать с перевозчиками и продолжать наводить порядок в этой сфере", - продолжил глава региона.Еще одна серьезная проблема – нехватка водителей. Аксенов призвал повышать престиж этой профессии для привлечения новых кадров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, общественный транспорт, новости крыма, общество, транспорт, логистика, крымтроллейбус, грузоперевозки