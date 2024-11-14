Рейтинг@Mail.ru
Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241114/sboi-v-rabote-obschestvennogo-transporta-v-krymu-kak-reshayut-problemu--1141849919.html
Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему
Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему
Несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Это – основные проблемы в работе общественного транспорта в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:35
2024-11-14T12:03
сергей аксенов
крым
общественный транспорт
новости крыма
общество
транспорт
логистика
крымтроллейбус
грузоперевозки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121668883_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_8824e1383700d54d056896ffc081e411.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Это – основные проблемы в работе общественного транспорта в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения этого вопроса. "На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы – несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов", - написал он в Telegram-канале.Аксенов отметил, что это системна проблема, и подход к ее решению тоже должен быть системным. Одна из ключевых задач – обновление парка пассажирского транспорта.Глава Крыма обратил внимание, что сейчас на регулярных маршрутах в Крыму задействованы 2385 автобусов и 241 троллейбус. Одна из задач – обновить подвижной состав во всех городах и районах, чтобы 85% транспорта были "моложе" десяти лет."Еще один важный момент. Государственное предприятие "Крымтроллейбус" обслуживает порядка 46% всех маршрутов внутри населенных пунктов. На значительной части маршрутов услуги предоставляют частные перевозчики. Отсюда вторая ключевая задача – активнее работать с перевозчиками и продолжать наводить порядок в этой сфере", - продолжил глава региона.Еще одна серьезная проблема – нехватка водителей. Аксенов призвал повышать престиж этой профессии для привлечения новых кадров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121668883_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_87deef99d70db6e57e5006a4a31eadc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, общественный транспорт, новости крыма, общество, транспорт, логистика, крымтроллейбус, грузоперевозки
Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему

Аксенов поручил обновить общественный транспорт и увеличить число водителей в Крыму

11:35 14.11.2024 (обновлено: 12:03 14.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Несоблюдение расписания, нехватка водителей и автобусов. Это – основные проблемы в работе общественного транспорта в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения этого вопроса.
"На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы – несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов", - написал он в Telegram-канале.
Аксенов отметил, что это системна проблема, и подход к ее решению тоже должен быть системным. Одна из ключевых задач – обновление парка пассажирского транспорта.
"За прошедшее десятилетие в этом направлении было сделано немало: с 2014 года закуплено более 1000 автобусов и 138 троллейбусов. Это позволило поставить современные автобусы в том числе на нерентабельные маршруты", - уточнил он.
Глава Крыма обратил внимание, что сейчас на регулярных маршрутах в Крыму задействованы 2385 автобусов и 241 троллейбус. Одна из задач – обновить подвижной состав во всех городах и районах, чтобы 85% транспорта были "моложе" десяти лет.
"Еще один важный момент. Государственное предприятие "Крымтроллейбус" обслуживает порядка 46% всех маршрутов внутри населенных пунктов. На значительной части маршрутов услуги предоставляют частные перевозчики. Отсюда вторая ключевая задача – активнее работать с перевозчиками и продолжать наводить порядок в этой сфере", - продолжил глава региона.
Еще одна серьезная проблема – нехватка водителей. Аксенов призвал повышать престиж этой профессии для привлечения новых кадров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов
В Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутах
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
 
Сергей АксеновКрымОбщественный транспортНовости КрымаОбществоТранспортЛогистикаКрымтроллейбусГрузоперевозки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04ВСУ атаковали Белгород
13:57В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
13:43Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями
13:34Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиков
13:26В Севастополе останавливается морской транспорт
13:17Подъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года
13:10Удары по Украине – что уничтожено
13:05Донатила на ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка России
12:48Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
12:34Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
12:25Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
12:08Вознесенка в ДНР перешла под контроль России
11:54В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
11:41Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто
11:38Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:35Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему
11:26В Севастополе закрыли рейд
11:21Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу
11:121290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет
11:00Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор
Лента новостейМолния