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В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:54
2024-11-14T11:54
2024-11-14T11:54
ремонт дорог
бахчисарайский район
новости крыма
анжелика ястребова
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова.Этот участок сильно пострадал в 2021 году после обвала берега реки Кача, вдоль которой он проходит. С тех пор дорожное полотно регулярно подмывается во время дождей и разлива рек."Дорога соединяет села Тенистовского сельского поселения, по ней ходят рейсовые автобусы и транспорт, который возит детей в школу", - подчеркнула глава районной администрации.На ремонт этого участка будут направлены средства, которые остались на счетах за счет экономии в 2024 году.В Бахчисарайском районе также продолжается ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, который планируется завершить до 2027 года. Это горная трасса, на которой есть несколько оползневых участков, где проводятся мероприятия по инженерной защите.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летРухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
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ремонт дорог, бахчисарайский район, новости крыма, анжелика ястребова, крым
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют провалившуюся в реку Кача дорогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова.
"У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза. Если мы этого не сделаем, дорога просто перестанет существовать", - сказала она.
Этот участок сильно пострадал в 2021 году после обвала берега реки Кача, вдоль которой он проходит. С тех пор дорожное полотно регулярно подмывается во время дождей и разлива рек.
"Дорога соединяет села Тенистовского сельского поселения, по ней ходят рейсовые автобусы и транспорт, который возит детей в школу", - подчеркнула глава районной администрации.
На ремонт этого участка будут направлены средства, которые остались на счетах за счет экономии в 2024 году.
В Бахчисарайском районе также продолжается ремонт дороги
Бахчисарай-Ялта, который планируется завершить до 2027 года. Это горная трасса, на которой есть несколько оползневых участков, где проводятся мероприятия по инженерной защите.
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