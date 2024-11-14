https://crimea.ria.ru/20241114/v-krymu-otremontiruyut-rukhnuvshuyu-v-reku-kacha-dorogu-1141850346.html

В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу

В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу

В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T11:54

2024-11-14T11:54

2024-11-14T11:54

ремонт дорог

бахчисарайский район

новости крыма

анжелика ястребова

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова.Этот участок сильно пострадал в 2021 году после обвала берега реки Кача, вдоль которой он проходит. С тех пор дорожное полотно регулярно подмывается во время дождей и разлива рек."Дорога соединяет села Тенистовского сельского поселения, по ней ходят рейсовые автобусы и транспорт, который возит детей в школу", - подчеркнула глава районной администрации.На ремонт этого участка будут направлены средства, которые остались на счетах за счет экономии в 2024 году.В Бахчисарайском районе также продолжается ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, который планируется завершить до 2027 года. Это горная трасса, на которой есть несколько оползневых участков, где проводятся мероприятия по инженерной защите.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летРухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали

бахчисарайский район

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, бахчисарайский район, новости крыма, анжелика ястребова, крым