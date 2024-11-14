Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241114/v-krymu-otremontiruyut-rukhnuvshuyu-v-reku-kacha-dorogu-1141850346.html
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:54
2024-11-14T11:54
ремонт дорог
бахчисарайский район
новости крыма
анжелика ястребова
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/16/1117391662_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c03f54cc3d707d45ce531ff368d9632e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова.Этот участок сильно пострадал в 2021 году после обвала берега реки Кача, вдоль которой он проходит. С тех пор дорожное полотно регулярно подмывается во время дождей и разлива рек."Дорога соединяет села Тенистовского сельского поселения, по ней ходят рейсовые автобусы и транспорт, который возит детей в школу", - подчеркнула глава районной администрации.На ремонт этого участка будут направлены средства, которые остались на счетах за счет экономии в 2024 году.В Бахчисарайском районе также продолжается ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, который планируется завершить до 2027 года. Это горная трасса, на которой есть несколько оползневых участков, где проводятся мероприятия по инженерной защите.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летРухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/16/1117391662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae2a8c91abbfbadf3e6e954e98fa78d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, бахчисарайский район, новости крыма, анжелика ястребова, крым
В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу

В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют провалившуюся в реку Кача дорогу

11:54 14.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРемонт автодороги
Ремонт автодороги - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют дорогу в селе Тенистое, которая обрушилась во время дождей и разлива реки Кача. Об этом сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в ВК глава администрации района Анжелика Ястребова.
"У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза. Если мы этого не сделаем, дорога просто перестанет существовать", - сказала она.
Этот участок сильно пострадал в 2021 году после обвала берега реки Кача, вдоль которой он проходит. С тех пор дорожное полотно регулярно подмывается во время дождей и разлива рек.
"Дорога соединяет села Тенистовского сельского поселения, по ней ходят рейсовые автобусы и транспорт, который возит детей в школу", - подчеркнула глава районной администрации.
На ремонт этого участка будут направлены средства, которые остались на счетах за счет экономии в 2024 году.
В Бахчисарайском районе также продолжается ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, который планируется завершить до 2027 года. Это горная трасса, на которой есть несколько оползневых участков, где проводятся мероприятия по инженерной защите.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет
Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
 
Ремонт дорогБахчисарайский районНовости КрымаАнжелика ЯстребоваКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04ВСУ атаковали Белгород
13:57В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
13:43Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями
13:34Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиков
13:26В Севастополе останавливается морской транспорт
13:17Подъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года
13:10Удары по Украине – что уничтожено
13:05Донатила на ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка России
12:48Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
12:34Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
12:25Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
12:08Вознесенка в ДНР перешла под контроль России
11:54В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
11:41Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто
11:38Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:35Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему
11:26В Севастополе закрыли рейд
11:21Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу
11:121290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет
11:00Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор
Лента новостейМолния