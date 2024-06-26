https://crimea.ria.ru/20240626/skolko-prodlitsya-remont-dorogi-yalta-bakhchisaray-1138370229.html
Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
Ремонтные работы на автомобильной дороге регионального значения Ялта-Бахчисарай запланированы до 2027 года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T12:46
2024-06-26T12:46
2024-06-26T12:50
николай лукашенко
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
минтранс крыма
бахчисарай
бахчисарайский район
ялта
ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на автомобильной дороге регионального значения Ялта-Бахчисарай запланированы до 2027 года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко."Дорога, которая соединяет Ялту с Бахчисарайским районом, там это дорога через село Соколиное, а автомобильная дорога Ялта-Бахчисарай - регионального значения. Сейчас идет активная фаза ремонта. Там есть несколько оползневых участков, проводятся мероприятия по обустройству инженерной защиты для того, чтобы прекратить сход селей на проезжую часть", - сказал министр.Также он уточнил, что советующие работы продолжатся до 2027 года, "дорогу отремонтируют полностью".По его словам, участок от плато Ай-Петри до села Соколиное будет сложным, но "вся эта дорога будет отремонтирована, начиная от съезда с Тавриды в районе села Донское. И через Заречное, Перевальное до Алушты, Ялты возможно будет выехать в Бахчисарайский район уже по новой, отремонтированной дороге".В начале мая сообщалось, что участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри полностью перекрывают в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время - заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капремонт участка от Ялты до Учан-Су.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыВ Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеОбновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России
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бахчисарайский район
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РИА Новости Крым
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николай лукашенко, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, минтранс крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, ялта, ай-петри
Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
Трассу Ялта-Бахчисарай отремонтируют до 2027 года – Лукашенко
12:46 26.06.2024 (обновлено: 12:50 26.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым
. Ремонтные работы на автомобильной дороге регионального значения Ялта-Бахчисарай запланированы до 2027 года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко.
"Дорога, которая соединяет Ялту с Бахчисарайским районом, там это дорога через село Соколиное, а автомобильная дорога Ялта-Бахчисарай - регионального значения. Сейчас идет активная фаза ремонта. Там есть несколько оползневых участков, проводятся мероприятия по обустройству инженерной защиты для того, чтобы прекратить сход селей на проезжую часть", - сказал министр.
Также он уточнил, что советующие работы продолжатся до 2027 года, "дорогу отремонтируют полностью".
"Сейчас активно ремонтируется участок от Ялты до плато Ай-Петри, затем будем проводить ремонтные работы на плато Ай-Петри", - отметил Лукашенко.
По его словам, участок от плато Ай-Петри до села Соколиное будет сложным, но "вся эта дорога будет отремонтирована, начиная от съезда с Тавриды в районе села Донское. И через Заречное, Перевальное до Алушты, Ялты возможно будет выехать в Бахчисарайский район уже по новой, отремонтированной дороге".
В начале мая сообщалось
, что участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри полностью перекрывают в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.
Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время - заасфальтирована.
В 2010 году был выполнен капремонт участка от Ялты до Учан-Су.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри
начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.
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