https://crimea.ria.ru/20240626/skolko-prodlitsya-remont-dorogi-yalta-bakhchisaray-1138370229.html

Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай

Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай

Ремонтные работы на автомобильной дороге регионального значения Ялта-Бахчисарай запланированы до 2027 года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T12:46

2024-06-26T12:46

2024-06-26T12:50

николай лукашенко

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крым

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бахчисарайский район

ялта

ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на автомобильной дороге регионального значения Ялта-Бахчисарай запланированы до 2027 года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко."Дорога, которая соединяет Ялту с Бахчисарайским районом, там это дорога через село Соколиное, а автомобильная дорога Ялта-Бахчисарай - регионального значения. Сейчас идет активная фаза ремонта. Там есть несколько оползневых участков, проводятся мероприятия по обустройству инженерной защиты для того, чтобы прекратить сход селей на проезжую часть", - сказал министр.Также он уточнил, что советующие работы продолжатся до 2027 года, "дорогу отремонтируют полностью".По его словам, участок от плато Ай-Петри до села Соколиное будет сложным, но "вся эта дорога будет отремонтирована, начиная от съезда с Тавриды в районе села Донское. И через Заречное, Перевальное до Алушты, Ялты возможно будет выехать в Бахчисарайский район уже по новой, отремонтированной дороге".В начале мая сообщалось, что участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри полностью перекрывают в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время - заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капремонт участка от Ялты до Учан-Су.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыВ Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеОбновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России

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