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В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане

В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане

Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России. РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T07:14

2024-03-30T07:14

2024-03-30T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ

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инкерман, религия, православие, железная дорога, логистика, новости крыма, крым, история, севастополь