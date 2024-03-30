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В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T07:14
2024-03-30T07:14
2024-03-30T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
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инкерман, религия, православие, железная дорога, логистика, новости крыма, крым, история, севастополь
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.
"Работы будут проведены в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги. Проект предусматривает переустройство существующего участка железнодорожного пути Симферополь Грузовой – Инкерман-2 с выносом его на новую трассу", – говорится в сообщении на сайте учреждения.
Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.
"В зону строительства попадают объекты культурного наследия: "Могильник № 9" – захоронения рубежа II-I тыс. до н. э., Кизил-Кобинское поселение VII–V вв. до н. э., поселение тавров №5 (VII-V вв. до н. э., I-XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1 (предположительно VIII-VI вв. до н. э.), поселение Ак-Керман. Проектные решения обеспечивают их сохранность и исключают негативное воздействия на них при дальнейшей эксплуатации", – уточняют в Главгосэкспертизе России.
Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.
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