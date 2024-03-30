Рейтинг@Mail.ru
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240330/v-krymu-postroyat-zheleznodorozhnyy-obkhod-monastyrya-v-inkermane-1136144238.html
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T07:14
2024-03-30T07:14
инкерман
религия
православие
железная дорога
логистика
новости крыма
крым
история
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/04/1119649055_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ee81f04593acd0dfb0b6ac96b5654f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
инкерман
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/04/1119649055_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_4d6fd3f291ea1d2b528b122b8a04084d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инкерман, религия, православие, железная дорога, логистика, новости крыма, крым, история, севастополь
В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане

Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму

07:14 30.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваЖелезная дорога возле Инкерманского монастыря
Железная дорога возле Инкерманского монастыря - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря построят в Крыму. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.

"Работы будут проведены в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги. Проект предусматривает переустройство существующего участка железнодорожного пути Симферополь Грузовой – Инкерман-2 с выносом его на новую трассу", – говорится в сообщении на сайте учреждения.

Изменение трассы железнодорожного пути влечет за собой необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, которая попадает в зону строительства. Кроме того, по информации учреждения, в границах объекта запланировано строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.

"В зону строительства попадают объекты культурного наследия: "Могильник № 9" – захоронения рубежа II-I тыс. до н. э., Кизил-Кобинское поселение VII–V вв. до н. э., поселение тавров №5 (VII-V вв. до н. э., I-XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1 (предположительно VIII-VI вв. до н. э.), поселение Ак-Керман. Проектные решения обеспечивают их сохранность и исключают негативное воздействия на них при дальнейшей эксплуатации", – уточняют в Главгосэкспертизе России.

Срок строительства объекта должен занять 21,5 месяца. В стройке планируется задействовать более 400 строителей разных специальностей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму
Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
 
ИнкерманРелигияПравославиеЖелезная дорогаЛогистикаНовости КрымаКрымИсторияСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет
09:39Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
09:11Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение
08:43В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
08:36На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"
08:04В Красногвардейском районе Крыма будут взрывать боеприпасы
07:45Крым в июне ожидает дождевой паводок - МЧС
07:36Где в Севастополе на выходных не будет света: список адресов
07:32Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму
07:21Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
07:14В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в Инкермане
07:03Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма
00:01Градус на повышение: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
22:21Главное за день: 29 марта
22:16Главные новости Крыма: 29 марта
22:00ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае
21:46Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*
21:31Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту
21:16Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности
Лента новостейМолния