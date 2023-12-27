Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму
Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму к 2026 году
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 миллиардов рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.
"Определить Акционерное общество "Центродорстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту", - сказано в документе.
Предметом контракта, в соответствии с распоряжением, является второй этап строительства и реконструкции автомобильной дороги Льговское - Грушевка - Судак, а также строительство обходов села Грушевка - от 31-го километра дороги Белогорск - Феодосия до начала дороги Грушевка -Судак, с. Переваловка - от третьего до пятого километра дороги Грушевка - Судак, и с . Дачное - от 17 до 81 километра трассы Алушта - Судак - Феодосия.
Цена контракта составляет более 7,8 млрд рублей, предельный срок его исполнения – 1 декабря 2026 года, половину суммы подрядчик получит в качестве аванса. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%, сообщал ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко. В рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения.
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