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Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму
Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму
Новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 миллиардов рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T20:19
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 миллиардов рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики. "Определить Акционерное общество "Центродорстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту", - сказано в документе.Цена контракта составляет более 7,8 млрд рублей, предельный срок его исполнения – 1 декабря 2026 года, половину суммы подрядчик получит в качестве аванса. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%, сообщал ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко. В рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения. Читайте также на РИА Новости Крым:Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
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ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, крым, новости крыма, судак, совет министров рк, логистика
Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму

Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму к 2026 году

20:19 27.12.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 миллиардов рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.
"Определить Акционерное общество "Центродорстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту", - сказано в документе.
Предметом контракта, в соответствии с распоряжением, является второй этап строительства и реконструкции автомобильной дороги Льговское - Грушевка - Судак, а также строительство обходов села Грушевка - от 31-го километра дороги Белогорск - Феодосия до начала дороги Грушевка -Судак, с. Переваловка - от третьего до пятого километра дороги Грушевка - Судак, и с . Дачное - от 17 до 81 километра трассы Алушта - Судак - Феодосия.
Цена контракта составляет более 7,8 млрд рублей, предельный срок его исполнения – 1 декабря 2026 года, половину суммы подрядчик получит в качестве аванса. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%, сообщал ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко. В рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуСлужба автомобильных дорог Республики КрымКрымНовости КрымаСудакСовет министров РКЛогистика
 
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