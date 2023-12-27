https://crimea.ria.ru/20231227/novuyu-dorogu-za-78-milliardov-postroyat-v-krymu-1133850740.html

Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму

Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму

Новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 миллиардов рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T20:19

2023-12-27T20:19

2023-12-27T19:50

ремонт и строительство дорог в крыму

служба автомобильных дорог республики крым

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новую дорогу Льговское - Грушевка - Судак и три объезда общей стоимостью более 7,8 миллиардов рублей построят в Крыму к 2026 году. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики. "Определить Акционерное общество "Центродорстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту", - сказано в документе.Цена контракта составляет более 7,8 млрд рублей, предельный срок его исполнения – 1 декабря 2026 года, половину суммы подрядчик получит в качестве аванса. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%, сообщал ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко. В рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения. Читайте также на РИА Новости Крым:Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, крым, новости крыма, судак, совет министров рк, логистика