https://crimea.ria.ru/20231218/avtodorogu-bakhchisaray--yalta-otremontiruyut-kak-organizuyut-dvizhenie-1133633921.html

Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение

Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение

Начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T20:49

2023-12-18T20:49

2023-12-18T20:49

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служба автомобильных дорог республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым со ссылкой на Службу автомобильных дорог.По информации минтранса, вести полноценно строительно-монтажные работы на данный момент не позволяют погодные условия. Поэтому начало работ предварительно запланировано на март 2024 года. Завершить ремонт автодороги должны к декабрю следующего года.Также в минтрансе уточнили, что на время проведения работ по ремонту будет осуществляться реверсивное движение.Предстоящий капитальный ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900 был включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом Служба автодорог Крыма сообщала в августе 2022 года. По информации ведомства, специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Кроме того, планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуНацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в КрымуДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

ялта

бахчисарай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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