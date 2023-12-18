Рейтинг@Mail.ru
Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/avtodorogu-bakhchisaray--yalta-otremontiruyut-kak-organizuyut-dvizhenie-1133633921.html
Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
Начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T20:49
2023-12-18T20:49
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
ялта
бахчисарай
новости
новости крыма
минтранс крыма
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110288/39/1102883983_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_758804224cfff168e1f6dec873e118ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым со ссылкой на Службу автомобильных дорог.По информации минтранса, вести полноценно строительно-монтажные работы на данный момент не позволяют погодные условия. Поэтому начало работ предварительно запланировано на март 2024 года. Завершить ремонт автодороги должны к декабрю следующего года.Также в минтрансе уточнили, что на время проведения работ по ремонту будет осуществляться реверсивное движение.Предстоящий капитальный ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900 был включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом Служба автодорог Крыма сообщала в августе 2022 года. По информации ведомства, специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Кроме того, планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуНацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в КрымуДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
ялта
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110288/39/1102883983_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a607c5999a4177429d83ae440bf746a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, ялта, бахчисарай, новости, новости крыма, минтранс крыма, служба автомобильных дорог республики крым
Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение

Ремонт автодороги Бахчисарай – Ялта запланирован на начало весны 2024 года

20:49 18.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым со ссылкой на Службу автомобильных дорог.

"В рамках данного контракта предусмотрен ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе", - говорится в сообщении.

По информации минтранса, вести полноценно строительно-монтажные работы на данный момент не позволяют погодные условия. Поэтому начало работ предварительно запланировано на март 2024 года. Завершить ремонт автодороги должны к декабрю следующего года.
"В связи с разрушением дорожного полотна проезд со стороны Соколиного закрыт до плато. Со стороны Ялты до плато Ай-Петри проезд открыт", - напоминают в министерстве.
Также в минтрансе уточнили, что на время проведения работ по ремонту будет осуществляться реверсивное движение.
Предстоящий капитальный ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900 был включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом Служба автодорог Крыма сообщала в августе 2022 года. По информации ведомства, специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Кроме того, планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
Нацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в Крыму
Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
 
Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогЯлтаБахчисарайНовостиНовости КрымаМинтранс КрымаСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
21:29В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы
21:10На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС
20:49Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
20:40США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
20:10Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники
19:59Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
19:46На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов
19:28Путин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран
19:15Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
19:02Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму
18:55Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело
18:38В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму
18:12Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту
17:40Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года
17:34"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо
17:23Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
16:58Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
16:22В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
16:12Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
Лента новостейМолния