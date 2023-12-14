https://crimea.ria.ru/20231214/doroga-v-obkhod-alushty-novye-sem-kilometrov-i-razvyazki-v-dvukh-urovnyakh-1133527864.html

Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T10:37

2023-12-14T10:37

2023-12-14T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.О строительстве новой объездной дороги через село Изобильное ранее сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Эта будет четырехполосная дорога, протяженностью 7,8 км, с подпорными стенами, мостом через реку Улу-Узень, виадуком и путепроводами тоннельного типа. отмечал он.По словам министра, на объездной дороге построят двухуровневые развязки. Часть трассы пройдет по заповедной зоне, ее строительство ведется с получением всех необходимых разрешений и соблюдением экологических норм."Новый объезд вокруг Алушты подразумевает строительство более семи километров дороги с развязками в двух уровнях. На всех участках согласованы все вопросы с минэкологии, поскольку частично дорога проходит в заповедной зоне. Разрешения получены и работы проходят в строгом соблюдении с законодательством", - подчеркнул он.Новая объездная дорога позволит разгрузить автомобильный трафик на въездах в Алушту, где ежегодно в период сезона возникают заторы.Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ – конец ноября 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую объездную дорогу строят в обход АлуштыДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году

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крым, минтранс крыма, николай лукашенко, алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, алуштинский городской суд, новости крыма