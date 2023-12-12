Рейтинг@Mail.ru
Новую объездную дорогу строят в обход Алушты - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231212/obezdnaya-v-obkhod-alushty-kogda-zavershat-stroitelstvo-1133481304.html
Новую объездную дорогу строят в обход Алушты
Новую объездную дорогу строят в обход Алушты - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Новую объездную дорогу строят в обход Алушты
Новая объездная дорога в обход города Алушты пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T12:26
2023-12-12T12:43
алушта
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f315d1eca4630767dcf8f10261fb88b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Новая объездная дорога в обход города Алушты пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов сообщил, что дорога будет четырехполосной, протяженностью 7,8 км. Из-за горного рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, а также строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и девяти искусственных сооружений: это мост через реку Улу-Узень, два путепровода, виадук длиной более 178 метров и пять путепроводов тоннельного типа. Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ – конец ноября 2026 года, сообщил руководитель региона.Сейчас идет подготовительный этап, он включает в себя в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи, рассказал Аксенов. И подчеркнул, что строительные работы ведутся с соблюдением всех экологических требований.На прошлой неделе руководитель региона сообщил, что новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика.Читайте также на РИА Новости Крым:Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 годуКогда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717133_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0892cbd1afe50c4ca31ed4421a204812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, благоустройство
Новую объездную дорогу строят в обход Алушты

Аксенов: новую дорогу в обход Алушты построят к 2026 году

12:26 12.12.2023 (обновлено: 12:43 12.12.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Новая объездная дорога в обход города Алушты пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Ведутся работы по строительству объездной дороги в обход города Алушты, которая пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов сообщил, что дорога будет четырехполосной, протяженностью 7,8 км. Из-за горного рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, а также строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и девяти искусственных сооружений: это мост через реку Улу-Узень, два путепровода, виадук длиной более 178 метров и пять путепроводов тоннельного типа.
Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ – конец ноября 2026 года, сообщил руководитель региона.

Сейчас идет подготовительный этап, он включает в себя в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи, рассказал Аксенов. И подчеркнул, что строительные работы ведутся с соблюдением всех экологических требований.
На прошлой неделе руководитель региона сообщил, что новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году
Когда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе
 
АлуштаРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрымБлагоустройство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
13:20Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории
13:13Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией
13:05Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК
13:01Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
12:47Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
12:26Новую объездную дорогу строят в обход Алушты
12:17Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
12:04Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
11:57В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
11:46Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших
11:32Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
11:19Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
11:09Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
10:56Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы
10:39Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь
10:13ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
10:03Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне
09:49Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
09:38Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник
Лента новостейМолния