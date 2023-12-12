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Новую объездную дорогу строят в обход Алушты

Новую объездную дорогу строят в обход Алушты - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Новую объездную дорогу строят в обход Алушты

Новая объездная дорога в обход города Алушты пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.12.2023

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2023-12-12T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Новая объездная дорога в обход города Алушты пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов сообщил, что дорога будет четырехполосной, протяженностью 7,8 км. Из-за горного рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, а также строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и девяти искусственных сооружений: это мост через реку Улу-Узень, два путепровода, виадук длиной более 178 метров и пять путепроводов тоннельного типа. Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ – конец ноября 2026 года, сообщил руководитель региона.Сейчас идет подготовительный этап, он включает в себя в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи, рассказал Аксенов. И подчеркнул, что строительные работы ведутся с соблюдением всех экологических требований.На прошлой неделе руководитель региона сообщил, что новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика.Читайте также на РИА Новости Крым:Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 годуКогда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе

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алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, благоустройство