Когда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Строительная готовность транспортной развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка составляет 70%, объект введут в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный специалист Службы автомобильных дорог Крыма Илья Дюкин.На данный момент подрядчики обустраивают мостовое полотно на путепроводе, устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают сети связи, электроснабжения и газоснабжения.Также специалисты монтируют наружное электрическое освещение, ведут работы по устройству основания и дорожного покрытия по основному ходу западного обхода автодороги Симферополь – Николаевка со стороны Николаевки и на кольцевом пересечении в составе транспортной развязки.По информации министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, рабочее движение на объекте могут запустить уже в конце этого года, после завершения основных строительно-монтажных работ. Строительство транспортной развязки на пересечении западного обхода (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки) и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроектаВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнКогда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Строительная готовность транспортной развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка составляет 70%, объект введут в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный специалист Службы автомобильных дорог Крыма Илья Дюкин.
"Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 70%. На производстве работ задействованы 75 человек и 10 единиц техники. Завершение основного объема работ запланировано на конец текущего года, ввод объекта в эксплуатацию – на первый квартал следующего года", - сказал журналистам представитель ведомства.
На данный момент подрядчики обустраивают мостовое полотно на путепроводе, устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают сети связи, электроснабжения и газоснабжения.
Также специалисты монтируют наружное электрическое освещение, ведут работы по устройству основания и дорожного покрытия по основному ходу западного обхода автодороги Симферополь – Николаевка со стороны Николаевки и на кольцевом пересечении в составе транспортной развязки.
По информации министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, рабочее движение на объекте могут запустить уже в конце этого года, после завершения основных строительно-монтажных работ.
Строительство транспортной развязки на пересечении западного обхода (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки) и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.
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