Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт
Торопец в Тверской области открыли после атаки украинских беспилотников
13:11 18.09.2024 (обновлено: 13:18 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец после частичной эвакуации населения в связи с массированной атакой украинских дронов. Об этом со ссылкой на губернатора Игоря Руденя сообщили в областной администрации.
В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке утром. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.
"С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение", - сообщил Игорь Руденя.
По его данным, после атаки за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами.
В городе зафиксированы множество последствий падения обломков беспилотников: в социальных учреждениях и жилых домах выбиты стекла. Власти пообещали помочь с ремонтом восстановлением.
"Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - подчеркнул губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.