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Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт
Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт
Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец после частичной эвакуации населения в связи с массированной атакой украинских дронов. Об этом РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T13:11
2024-09-18T13:18
тверская область
происшествия
общество
безопасность
новости
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец после частичной эвакуации населения в связи с массированной атакой украинских дронов. Об этом со ссылкой на губернатора Игоря Руденя сообщили в областной администрации.В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке утром. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.По его данным, после атаки за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами. В городе зафиксированы множество последствий падения обломков беспилотников: в социальных учреждениях и жилых домах выбиты стекла. Власти пообещали помочь с ремонтом восстановлением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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тверская область, происшествия, общество, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация
Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт

Торопец в Тверской области открыли после атаки украинских беспилотников

13:11 18.09.2024 (обновлено: 13:18 18.09.2024)
 
© РИА Новости . Юлий Ахромеев / Перейти в фотобанкТверская область
Тверская область - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец после частичной эвакуации населения в связи с массированной атакой украинских дронов. Об этом со ссылкой на губернатора Игоря Руденя сообщили в областной администрации.
В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке утром. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.

"С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение", - сообщил Игорь Руденя.

По его данным, после атаки за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами.
В городе зафиксированы множество последствий падения обломков беспилотников: в социальных учреждениях и жилых домах выбиты стекла. Власти пообещали помочь с ремонтом восстановлением.

"Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - подчеркнул губернатор.

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Тверская областьПроисшествияОбществоБезопасностьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Эвакуация
 
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