https://crimea.ria.ru/20240918/dostup-v-atakovannyy-dronami-gorod-toropets-otkryt-1140433417.html

Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт

Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт

Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец после частичной эвакуации населения в связи с массированной атакой украинских дронов. Об этом РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T13:11

2024-09-18T13:11

2024-09-18T13:18

тверская область

происшествия

общество

безопасность

новости

беспилотник (бпла, дрон)

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власти Тверской области возобновили доступ жителей в город Торопец после частичной эвакуации населения в связи с массированной атакой украинских дронов. Об этом со ссылкой на губернатора Игоря Руденя сообщили в областной администрации.В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке утром. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.По его данным, после атаки за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами. В городе зафиксированы множество последствий падения обломков беспилотников: в социальных учреждениях и жилых домах выбиты стекла. Власти пообещали помочь с ремонтом восстановлением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тверская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия, общество, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация