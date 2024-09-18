https://crimea.ria.ru/20240918/massirovannaya-ataka-na-regiony-rossii-sbity-drony-i-rakety-1140425271.html

Массированная атака на регионы России – сбиты дроны и ракеты

Массированная атака на регионы России – сбиты дроны и ракеты - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Массированная атака на регионы России – сбиты дроны и ракеты

Над регионами России пресечена новая попытка беспилотной атаки со стороны ВСУ. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над мирными городами... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T07:14

2024-09-18T07:14

2024-09-18T08:46

беспилотник (бпла, дрон)

пво

смоленская область

тверская область

курская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России пресечена новая попытка беспилотной атаки со стороны ВСУ. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над мирными городами дроны и ракеты, сообщают власти.Об отражениях воздушных атак в ночь на среду сообщили власти Тверской, Смоленской, Курской, Орловской и Брянской областей. По данным Минобороны, всего сбиты 54 беспилотника.По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом уничтожили две украинские ракеты.Как отметил глава Смоленской области Василий Анохин, РЭБ подавили дроны в Духовщинском и Вяземском районах.По словам губернаторов Брянской области Александра Богомаза и Орловской Андрея Клычкова, последствий и жертв в результате ночных атак дронов в регионах не зафиксировано.В ночь на среду город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

смоленская область

тверская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, смоленская область, тверская область, курская область, безопасность