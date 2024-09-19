https://crimea.ria.ru/20240919/vse-buldogi-izvestny-pofamilno-ekspert-o-glubinnom-gosudarstve-v-ssha-1140456457.html

Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в США

Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в США - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в США

Главное поле сражения Америки сегодня – это не Украина, а она сама: с большими проблемами и без единого центра принятия решений. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T09:59

2024-09-19T09:59

2024-09-19T10:14

эксклюзивы риа новости крым

сша

мнения

дмитрий дробницкий

политика

камала харрис

дональд трамп

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_df5cac78066b0f9325c64d4df215db1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главное поле сражения Америки сегодня – это не Украина, а она сама: с большими проблемами и без единого центра принятия решений. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, заявив, что никакого глубинного государства в США не существует."Deep state в том виде, в котором мы его обсуждаем, – это выдумки. Не существует никакого глубинного государства на Западе, которого мы не видели бы в лицо. Все действующие лица нам знакомы. Все бульдоги, сражающиеся под ковром, известны пофамильно", – сказал Дробницкий.Что на Западе точно есть и особенно ярко проявляет себя в США, так это хаос в государственном управлении, который усугубляет и без того болезненный процесс развала американского миропорядка, сказал эксперт.Поэтому слова кого бы то ни было о том, что "вот сейчас Америка скажет…", его удивляют, признался американист, поскольку "Америки, которая может говорить, уже нет"."Какая Америка скажет? Кого вы имеете в виду? Салливана, Блинкена, Остина, главу администрации Джеффа Зинтса? Или лоббистов, которых огромное количество, или воротил из BlackRock, сидящих в администрации? А может, это политический клан Клинтона, или Стэнфордская группировка, или люди Обамы, которые по-прежнему в администрации весьма влиятельны? Нет единого центра принятия решений! Поэтому и нет представления о том, чего бы хотела Америка", – аргументировал свою позицию политолог.Он делает вывод, что основное поле сражения Запада сегодня не Украина или что-то еще – "оно внутри самого Запада, прежде всего США". Что особенно остро ощущается в преддверии президентских выборов."Камала Харрис – для нее было бы лучше, чтобы ситуация вообще никоим образом на эскалацию не была похожа. Чтобы украинский фронт рухнул вообще и не пришлось бы заниматься этой проблемой, и вообще это не было бы проблемой", – считает Дробницкий.Примерно на это же, по его мнению, надеется и окружение Дональда Трампа."Что к тому времени, как он придет, ему останется только парафировать отступление Киева и его поражение. Потому что в противном случае Трампу придется бороться с этим, как у нас называют "глубинным государством", а на деле – с воинственной бюрократией: в Госдепе, в Пентагоне – во всех ведомствах, везде", – сказал Дробницкий.Ранее Дробницкий высказал мнение, что заявление действующего пока еще генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии рисков эскалации конфликта на Украине с разрешением ударов дальнобойными ракетами по РФ является ни чем иным, как выражением политики лишь одной из прослоек западной бюрократии – ястребиной. Однако именно она, по мнению эксперта, "держит сегодня в заложниках всю военно-политическую и внешнеполитическую повестку объединенного Запада".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мнения, дмитрий дробницкий, политика, камала харрис, дональд трамп, нато, в мире