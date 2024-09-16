https://crimea.ria.ru/20240916/chto-predprimut-demokraty-v-ssha-posle-vtorogo-pokusheniya-na-trampa--mnenie-1140388530.html

Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение

Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение

Демократы в США теперь могут инсценировать покушение на своего кандидата Камалу Харрис, чтобы "сравнять счет" с ее оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T19:50

2024-09-16T19:50

2024-09-16T19:50

дональд трамп

покушение на дональда трампа

вадим петров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Демократы в США теперь могут инсценировать покушение на своего кандидата Камалу Харрис, чтобы "сравнять счет" с ее оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом с точки зрения угроз, от которых рейтинг последнего только растет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Очередное покушение на Трампа – "это явно не случайность", уверен Петров.Вместе с тем попытки покушения на него повышают рейтинг Трампа, отметил Петров. И растущая популярность кандидата от республиканцев "может обеспечить ему куда большие шансы на успех, нежели они у него сегодня имеются", заметил эксперт."Категория потенциальной жертвы усиливает уровень народной поддержки и даже любви к Трампу", – заметил Петров.Демократам же вновь необходимо спасать положение, чтобы выровнять у кандидатов "шансы с точки зрения угроз", и не исключены рискованные авантюры, считает он."Думаю, что со стороны демократов в качестве блефа могут быть предприняты якобы попытки покушения на Харрис", – предположил Петров.По мнению Петрова, уничтожить кандидата в президенты от республиканцев могут желать "не только официальные и полуофициальные круги в США, но и фанатики, предупредить действия которых трудно".Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь у гольф-клуба во Флориде, в котором в это время находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Комментируя произошедшее с Трампом, американский миллиардер Илон Макс написал в своей соцсети Х: "И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу".Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что очередная попытка покушения на Трампа демонстрирует степень украинизации политики США. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным "Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, покушение на дональда трампа, вадим петров, сша, мнения, политика, в мире