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Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным
Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T06:43
2024-08-13T06:43
2024-08-13T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.Он отметил, что во время своего президентского срока поддерживал с Владимиром Путиным хорошие отношения.Он назвал Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по мнению Трампа, начался из-за действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.Политик также добавил, что считает лидеров России и Китая "лучшими из лучших в своем деле".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.Как заявлял российский лидер Владимир Путин, для РФ не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом. Обвинения по поводу связей Трампа с Москвой Путин назвал элементом внутриполитической борьбы в самих США.Читайте также на РИА Новости Крым:Нация в упадке: Трамп обратился к американцамТрамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – ВэнсСША не помогут: сценарий завершения конфликта на Украине лишь один
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дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, в мире, политика, новости, илон маск
Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным
Трамп в случае переизбрания надеется поддерживать хорошие отношения с Путиным
06:43 13.08.2024 (обновлено: 06:44 13.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.
Он отметил, что во время своего президентского срока поддерживал с Владимиром Путиным хорошие отношения.
"Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — приводит слова Трампа РИА Новости.
Он назвал Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по мнению Трампа, начался из-за действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.
Политик также добавил, что считает лидеров России и Китая "лучшими из лучших в своем деле".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
Как заявлял
российский лидер Владимир Путин, для РФ не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом. Обвинения по поводу связей Трампа с Москвой Путин назвал элементом внутриполитической борьбы в самих США.
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