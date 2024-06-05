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Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
Для России не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T20:57
2024-06-05T21:01
владимир путин (политик)
россия
политика
в мире
сша
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Для России не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом. Обвинения по поводу связей Трампа с Москвой Путин назвал элементом внутриполитической борьбы в самих США."Поэтому я говорю искренне: нам все равно. Ничего, по сути, такого серьезного не произойдет. Но то, что происходит в Штатах – в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри. Свое государство, свою политическую систему и свое мнимое лидерство в сфере демократии", – констатировал президент РФ.Также он ответил на вопрос о том, может ли Россия выстроить продуктивный диалог с лидерами стран Евросоюза.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровняКак изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертСША никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом
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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сша, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США

Для России не важен исход выборов в США – Путин

20:57 05.06.2024 (обновлено: 21:01 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Для России не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Мы смотрим со стороны. Во внутриполитические процессы в США мы не вмешиваемся и вмешиваться не собираются. Для нас конечный результат большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого выберет американский народ", – заявил российский лидер.

Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом. Обвинения по поводу связей Трампа с Москвой Путин назвал элементом внутриполитической борьбы в самих США.
"Поэтому я говорю искренне: нам все равно. Ничего, по сути, такого серьезного не произойдет. Но то, что происходит в Штатах – в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри. Свое государство, свою политическую систему и свое мнимое лидерство в сфере демократии", – констатировал президент РФ.
Также он ответил на вопрос о том, может ли Россия выстроить продуктивный диалог с лидерами стран Евросоюза.

"Можно решения найти и с лидерами ЕС, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты собственных национальных интересов", – сказал Путин.

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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаВ миреСШАДональд ТрампДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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