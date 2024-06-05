https://crimea.ria.ru/20240605/tramp-ili-bayden-putin-rasskazal-o-bolee-predskazuemom-dlya-rf-glave-ssha-1137890279.html

Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США

Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США

Для России не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T20:57

2024-06-05T20:57

2024-06-05T21:01

владимир путин (политик)

россия

политика

в мире

сша

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137362171_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_e09b6da162dc4d1c2212472d89681f46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Для России не важен исход президентских выборов в США, в отношении России политика Белого Дома не изменится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом. Обвинения по поводу связей Трампа с Москвой Путин назвал элементом внутриполитической борьбы в самих США."Поэтому я говорю искренне: нам все равно. Ничего, по сути, такого серьезного не произойдет. Но то, что происходит в Штатах – в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри. Свое государство, свою политическую систему и свое мнимое лидерство в сфере демократии", – констатировал президент РФ.Также он ответил на вопрос о том, может ли Россия выстроить продуктивный диалог с лидерами стран Евросоюза.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровняКак изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертСША никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сша, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden)