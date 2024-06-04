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США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом

США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом - РИА Новости Крым, 04.06.2024

США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом

США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T19:28

2024-06-04T19:28

2024-06-04T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов.Также, по словам Кирби, США не в состоянии в ежедневном режиме отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России."Мы не в состоянии в ежедневном режиме точно знать, чем и куда стреляют украинцы... по крайней мере на тактическом уровне", – сказал он.Кирби при этом выразил уверенность в том, что в Киеве "понимают инструкции, которые им переданы".Накануне замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России, предостерег США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаЗапад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракетЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джон кирби, новости, украина, россия, политика, поставки западного оружия украине