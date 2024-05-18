https://crimea.ria.ru/20240518/lavrov-ostraya-faza-protivostoyaniya-rf-i-zapada-nakhoditsya-v-polnom-razgare-1137380853.html
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T15:24
2024-05-18T15:24
2024-05-18T15:24
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
коллективный запад
россия
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135252553_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_89910a0bf739916bf4eb5d0ec4eb1be3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.В частности, глава внешнеполитического ведомства упомянул высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, Главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, главы евродипломатии Жозепа Борреля и других западных политиков о "неизбежной войне с Россией".Кроме того, по словам Лаврова, "взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств" и "перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени". Также "начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей", отметил он.Министр также согласился с прогнозами о том, что Европа как партнер для России не актуальна как минимум на одно поколение.Лавров при этом подчеркнул, что к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности Россия остается открытой, "но не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга".
https://crimea.ria.ru/20240518/mogut-pristuknut-ekspert-obyasnil-upreki-zelenskogo-v-adres-zapada-1137380472.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135252553_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_f0ecef8f399e1923785b3c37ebcc1aeb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад, россия, мнения, новости
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
Острая фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Острая фаза военно-политического противостояния (России) с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей", - сказал министр.
В частности, глава внешнеполитического ведомства упомянул высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, Главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, главы евродипломатии Жозепа Борреля и других западных политиков о "неизбежной войне с Россией".
Кроме того, по словам Лаврова, "взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств" и "перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени". Также "начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей", отметил он.
Министр также согласился с прогнозами о том, что Европа как партнер для России не актуальна как минимум на одно поколение.
"Мы это ощущаем на практике практически повседневно", - констатировал он.
Лавров при этом подчеркнул, что к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности Россия остается открытой, "но не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга".