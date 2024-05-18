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Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T15:24
2024-05-18T15:24
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
коллективный запад
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.В частности, глава внешнеполитического ведомства упомянул высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, Главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, главы евродипломатии Жозепа Борреля и других западных политиков о "неизбежной войне с Россией".Кроме того, по словам Лаврова, "взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств" и "перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени". Также "начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей", отметил он.Министр также согласился с прогнозами о том, что Европа как партнер для России не актуальна как минимум на одно поколение.Лавров при этом подчеркнул, что к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности Россия остается открытой, "но не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга".
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад, россия, мнения, новости
Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

Острая фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре – Лавров

15:24 18.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Острая фаза военно-политического противостояния (России) с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей", - сказал министр.
В частности, глава внешнеполитического ведомства упомянул высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, Главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, главы евродипломатии Жозепа Борреля и других западных политиков о "неизбежной войне с Россией".
Кроме того, по словам Лаврова, "взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств" и "перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени". Также "начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей", отметил он.
Министр также согласился с прогнозами о том, что Европа как партнер для России не актуальна как минимум на одно поколение.
"Мы это ощущаем на практике практически повседневно", - констатировал он.
Лавров при этом подчеркнул, что к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности Россия остается открытой, "но не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга".
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