https://crimea.ria.ru/20250129/v-simferopole-30-yanvarya-ozhidayutsya-masshtabnye-otklyucheniya-sveta-1143787784.html

В Симферополе 30 января ожидаются масштабные отключения света

В Симферополе 30 января ожидаются масштабные отключения света - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Симферополе 30 января ожидаются масштабные отключения света

В Симферополе и Симферопольском районе 29 января ожидаются плановые отключения электричества в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T21:52

2025-01-29T21:52

2025-01-29T21:52

симферополь

симферопольский район

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе 29 января ожидаются плановые отключения электричества в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымэнерго".30 января 2025 года в период с 08:00 до 17:00 в Симферополе будет отсутствовать электроснабжение по некоторым адресам на улицах: пер. Яблоневый, проезд Яблоневый, Родниковая, Альминская, проезд Альминский, Береговая, Крымской Правды, пер. Весенний, Оранжерейная, Степана Разина, Козлова, Куйбышева, Лизы Чайкиной;Амурская, Депутатская, Маршала Василевского, Обская, Альпинистов, Москалева, Проводников, Ухтомского, пер. Ухтомского, Стрелковая, Вишневая, Кечкеметская, Куйбышева, Лизы Чайкиной, Шалфейная, Кечкеметская, Суходольная, пер. Гранитный, Фурманова, Чапаева, 51-Армии, Щорса.С полным графиком отключений в Симферополе можно ознакомиться на сайте Крымэнерго.В Симферопольском районе отключение электроснабжения ожидается с 09:00 до 11:00:С 09:00 до 11:00 в пгт Гвардейское - улицы Интернациональная, Амет-Хана Султана, Генчлик, Авдет, Ак-Мечеть, Достлук, Ташкентская, 50 лет Победы, Пушкина, фирма "Кентавр-94".С 08:00 до 17:00 в селе Кольчугино - улицы Комарова, Пролетарская, Юбилейная; в селе Скворцово - улицы Калинина, Терешковой, Северная, Новоселов, Виноградная, 60 лет СССР.В Скворцово также в это время ожидаются отключения в Доме культуры, на участке предприятия "Крымгазсети", на предприятиях "Крымский винодельческий завод", ООО "Крымская водная компания" (скважина №4611), ООО "Лидия", ООО "Бест-Композит", ИП Сафар-Заде, ИП Бутин, ИП Алексеев, ФЛ Зайцева.Отключения также ожидаются:В Софиевке - улицы Центральная, Воронежская, Василевского, Западная, Раздольная; участок ООО "Крымская водная компания", ФАП, ИП Абдураманов Э., ИП Подкорытов С.В Привольном - улица Лесная, ООО "Григор Д", ФЛ Кузнецова М.И., ИП Овчинникова Е.Р.В селе Перевальное : улицы Московская, Ульяновская, Краснодарская, Ростовская, Казанская, Тверская, Орловская, Смоленская, Чехова, Калинингрдская в коттеджном поселке "Тургеневские дачи".В селе Новый Сад - квартал Цветочный, в селе Строгоновка - улицы Кызылташ и Бахчисарайская, в селе Привольное – улица Лесная, ООО "Григор Д", ФЛ Кузнецова М.И., ИП Овчинникова Е.Р; в селе Каштановка - улицы Садовая и Грибоедова, ООО "Атлант Инвест", ТСН "Каштан".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артелиСевастополь "очистят" от рекламы на фасадах

https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-poyavitsya-pervyy-naselennyy-punkt-bez-vyvesok-na-latinitse-1141473891.html

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