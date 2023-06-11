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Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах
Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах
Московские архитекторы взялись избавить Севастополь от визуального шума, и предложили правила вывесок на фасадах зданий. Под запрет попали бегущие строки,... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T08:52
2023-06-11T08:52
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Московские архитекторы взялись избавить Севастополь от визуального шума, и предложили правила вывесок на фасадах зданий. Под запрет попали бегущие строки, уличные экраны, разноцветные конструкции и лаконичные, но тканевые баннеры. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании, которая разрабатывает дизайн-код города при содействии и под контролем властей.Согласно разработанным рекомендациям, дизайн-код будет запрещать размещать вывески рекламного характера на декоративных элементах зданий, а также балконах, заборах и крышах, перекрывать ими аншлаги и располагаться одна над другой.Также, если эти требования согласуют, в прошлое уйдут уличные экраны и бегущие строки, тканевые баннеры и штендеры-"спотыкачи". Никаких "завлекалок" в духе граффити или муралов на зданиях в границах исторической части города тоже не будет. Зато появятся правила выбора шрифта надписей и цветовой гаммы конструкции.Как пояснила руководитель проектов компании-разрабочика Елена Трубина, работа специалистов направлена на то, чтобы "очистить" информационные конструкции от рекламы, которой там быть не должно.Как пример: вывеска "Нотариус" с указанным на ней номером телефона предложено запрещать, поскольку она содержит недопустимую, "лишнюю" для такой конструкции информацию.Предварительные результаты первого этапа работы над дизайн-кодом Севастополя на днях презентовали представителям профильных департаментов правительства и местным специалистам.Комментируя проделанную работу, председатель Союза архитекторов города Сергей Комаров отметил, что это "самые базовые методические рекомендации для вывесок, информационных конструкций и элементов фасадов", и на этом нельзя останавливаться."Необходимо смотреть на развитие Севастополя еще шире. Например, городу нужна единая сеть навигационных элементов с различными тематическими маршрутами: историческими, военно-историческими, природно-рекреационными, морскими, культурными", – отметил он.На втором этапе для всех видов городской застройки московские архитекторы будут прорабатывать проектные решения, предлагать соответствующие архитектурные элементы и материалы.Ранее в компании сообщали, что намерены завершить всю работу в июле. Теперь уточняют, что, если архитектурно-художественный совет Севастополя все согласует, то и дизайн-код, и дорожная карта по его внедрению в законодательство города появятся в августе.В марте и. о. замгубернатора Севастополя Максим Жукалов заявлял, что дизайн-код Севастополя будет разработан и утвержден до конца года. А в управлении объектов культурного наследия (ОКН) обратили внимание на то, что архитектурное зонирование города – предмет контракта с компанией, и именно ему следует уделить особое внимание. Тогда представители разработчика дизайн-кода – компании "Атлас" впервые презентовали свою концепцию в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правиламВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документПока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн
https://crimea.ria.ru/20221201/chem-angloyazychnye-slova-meshayut-v-reklame--mnenie-senatorov-ot-kryma-1125635031.html
https://crimea.ria.ru/20221103/v-kosmose-mozhet-poyavitsya-reklama-1125224952.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, городская среда, экономика, авторы
Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах

В Севастополе презентованы правила и запреты по размещению вывесок на фасадах зданий

08:52 11.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваМалахов курган и жилые дома в Севастополе
Малахов курган и жилые дома в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Московские архитекторы взялись избавить Севастополь от визуального шума, и предложили правила вывесок на фасадах зданий. Под запрет попали бегущие строки, уличные экраны, разноцветные конструкции и лаконичные, но тканевые баннеры. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании, которая разрабатывает дизайн-код города при содействии и под контролем властей.
Согласно разработанным рекомендациям, дизайн-код будет запрещать размещать вывески рекламного характера на декоративных элементах зданий, а также балконах, заборах и крышах, перекрывать ими аншлаги и располагаться одна над другой.
Также, если эти требования согласуют, в прошлое уйдут уличные экраны и бегущие строки, тканевые баннеры и штендеры-"спотыкачи". Никаких "завлекалок" в духе граффити или муралов на зданиях в границах исторической части города тоже не будет. Зато появятся правила выбора шрифта надписей и цветовой гаммы конструкции.
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Как пояснила руководитель проектов компании-разрабочика Елена Трубина, работа специалистов направлена на то, чтобы "очистить" информационные конструкции от рекламы, которой там быть не должно.
"Коммерческие организации часто дополняют информационные конструкции рекламой, чтобы привлечь внимание горожан. И дизайн-код как раз объясняет, чем информация отличается от рекламы, что разрешено, а что запрещено. У рекламы есть свое место, это афиша, билборд, ситиборды и тому подобное. Она регулируется и согласовывается отдельно, и это не предмет дизайн-кода на данном этапе", – рассказала Трубина.
Как пример: вывеска "Нотариус" с указанным на ней номером телефона предложено запрещать, поскольку она содержит недопустимую, "лишнюю" для такой конструкции информацию.
Предварительные результаты первого этапа работы над дизайн-кодом Севастополя на днях презентовали представителям профильных департаментов правительства и местным специалистам.
Комментируя проделанную работу, председатель Союза архитекторов города Сергей Комаров отметил, что это "самые базовые методические рекомендации для вывесок, информационных конструкций и элементов фасадов", и на этом нельзя останавливаться.
"Необходимо смотреть на развитие Севастополя еще шире. Например, городу нужна единая сеть навигационных элементов с различными тематическими маршрутами: историческими, военно-историческими, природно-рекреационными, морскими, культурными", – отметил он.
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В космосе может появиться реклама
На втором этапе для всех видов городской застройки московские архитекторы будут прорабатывать проектные решения, предлагать соответствующие архитектурные элементы и материалы.
Ранее в компании сообщали, что намерены завершить всю работу в июле. Теперь уточняют, что, если архитектурно-художественный совет Севастополя все согласует, то и дизайн-код, и дорожная карта по его внедрению в законодательство города появятся в августе.
В марте и. о. замгубернатора Севастополя Максим Жукалов заявлял, что дизайн-код Севастополя будет разработан и утвержден до конца года. А в управлении объектов культурного наследия (ОКН) обратили внимание на то, что архитектурное зонирование города – предмет контракта с компанией, и именно ему следует уделить особое внимание. Тогда представители разработчика дизайн-кода – компании "Атлас" впервые презентовали свою концепцию в Севастополе.
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