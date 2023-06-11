https://crimea.ria.ru/20230611/sevastopol-ochistiyat-ot-reklamy-na-fasadakh-1129274934.html

Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах

Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Севастополь "очистият" от рекламы на фасадах

Московские архитекторы взялись избавить Севастополь от визуального шума, и предложили правила вывесок на фасадах зданий. Под запрет попали бегущие строки,... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T08:52

2023-06-11T08:52

2023-06-11T08:52

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Московские архитекторы взялись избавить Севастополь от визуального шума, и предложили правила вывесок на фасадах зданий. Под запрет попали бегущие строки, уличные экраны, разноцветные конструкции и лаконичные, но тканевые баннеры. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании, которая разрабатывает дизайн-код города при содействии и под контролем властей.Согласно разработанным рекомендациям, дизайн-код будет запрещать размещать вывески рекламного характера на декоративных элементах зданий, а также балконах, заборах и крышах, перекрывать ими аншлаги и располагаться одна над другой.Также, если эти требования согласуют, в прошлое уйдут уличные экраны и бегущие строки, тканевые баннеры и штендеры-"спотыкачи". Никаких "завлекалок" в духе граффити или муралов на зданиях в границах исторической части города тоже не будет. Зато появятся правила выбора шрифта надписей и цветовой гаммы конструкции.Как пояснила руководитель проектов компании-разрабочика Елена Трубина, работа специалистов направлена на то, чтобы "очистить" информационные конструкции от рекламы, которой там быть не должно.Как пример: вывеска "Нотариус" с указанным на ней номером телефона предложено запрещать, поскольку она содержит недопустимую, "лишнюю" для такой конструкции информацию.Предварительные результаты первого этапа работы над дизайн-кодом Севастополя на днях презентовали представителям профильных департаментов правительства и местным специалистам.Комментируя проделанную работу, председатель Союза архитекторов города Сергей Комаров отметил, что это "самые базовые методические рекомендации для вывесок, информационных конструкций и элементов фасадов", и на этом нельзя останавливаться."Необходимо смотреть на развитие Севастополя еще шире. Например, городу нужна единая сеть навигационных элементов с различными тематическими маршрутами: историческими, военно-историческими, природно-рекреационными, морскими, культурными", – отметил он.На втором этапе для всех видов городской застройки московские архитекторы будут прорабатывать проектные решения, предлагать соответствующие архитектурные элементы и материалы.Ранее в компании сообщали, что намерены завершить всю работу в июле. Теперь уточняют, что, если архитектурно-художественный совет Севастополя все согласует, то и дизайн-код, и дорожная карта по его внедрению в законодательство города появятся в августе.В марте и. о. замгубернатора Севастополя Максим Жукалов заявлял, что дизайн-код Севастополя будет разработан и утвержден до конца года. А в управлении объектов культурного наследия (ОКН) обратили внимание на то, что архитектурное зонирование города – предмет контракта с компанией, и именно ему следует уделить особое внимание. Тогда представители разработчика дизайн-кода – компании "Атлас" впервые презентовали свою концепцию в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правиламВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документПока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн

https://crimea.ria.ru/20221201/chem-angloyazychnye-slova-meshayut-v-reklame--mnenie-senatorov-ot-kryma-1125635031.html

https://crimea.ria.ru/20221103/v-kosmose-mozhet-poyavitsya-reklama-1125224952.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество, городская среда, экономика, авторы