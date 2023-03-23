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Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится

Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится

В Севастополе до конца года утвердят новые требования к архитектурному облику зданий и информационным конструкциям, в том числе рекламе на фасадах в разных... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T10:10

2023-03-23T10:10

2023-03-23T10:10

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе до конца года утвердят новые требования к архитектурному облику зданий и информационным конструкциям, в том числе рекламе на фасадах в разных районах города в соответствии с его дизайн-кодом. Он сейчас разрабатывается. Корреспондент РИА Новости Крым разбирался, как это будет реализовано и кого коснется в первую очередь.Зачем нужен дизайн-код СевастополюПо словам и. о. замгубернатора Севастополя Максима Жукалова, дизайн-код города примут до конца текущего года. Документ ляжет в основу нормативно-правовой базы, которая, в отличие принятых ранее правил землепользования и застройки (ПЗЗ), будет регламентировать именно архитектурные решения, в том числе ландшафтные.То же касается самих зданий. Впервые требования будут предъявляться к внешнему облику фасадов – их цвету и архитектурным элементам, а также к виду и расположению информационных конструкций – вывесок, афиш и аншлагов в зависимости от того, в какой зоне согласно дизайн-коду конкретные объекты находятся.На дизайн-код будут ориентироваться при согласовании и выдаче разрешений на строительство и многоквартирных домов, и частных, отметил он."Если это многоквартирный жилой дом – одни требования к организации фасадных решений, если индивидуальный – там всегда законодатель давал больше возможностей частному физическому лицу для организации формы здания, его внешнего вида, но все-таки мы предлагаем это урегулировать, будем предлагать конкретные решения. Предлагать, а потом требовать. Индивидуальные проекты будем обсуждать отдельно. Типовые – смотрите, используйте", – пояснил вице-губернатор.Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок >>Объекты, архитектурный облик которых не будет соответствовать принятым правилам, разрешения на строительство не получат.По словам Жукалова, нововведения "конечно, помогут городу", который пока застраивается с частыми конфликтами между правообладателями земли и властями, а последним не на что опереться, выдвигая требования к архитектурно-градостроительному облику того или иного объекта.К тем, кто уже построился, "никто не пойдет сразу и не потребует все изменить: это будет происходить эволюционно, в рамках выполнения капремонта или реконструкции", отметил он.Как продвигается работаРазработкой дизайн-кода Севастополя занимаются специалисты ООО "Атлас", с которыми власти заключили контракт в конце прошлого года. Сейчас работа команды архитекторов на стадии комплексного анализа.Они уже подметили "неограниченное число видов информационных конструкции", установленных в городе хаотично, различную отделку цоколей зданий, оформление балконов и козырьков над входом, неравномерно окрашенные фасады, в том числе в историческом центре.Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории >>Об этом, а также о своих задачах на встрече с местными специалистами, членами архитектурного совета и представителями правительства, сообщила руководитель проекта Елена Трубина.По ее словам, работа полностью будет завершена в июле, далее – этап на "устранение ошибок", после чего окончательный вариант документа будет согласовывать совет при департаменте архитектуры и градостроительства.Член Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров высказал ряд замечаний на счет работы над дизайн-кодом и отметил важность наличия собственного облика у каждого района города, вспомнив, как это "было раньше".Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе >>"Каждый район имеет какой-то смысл и должен быть узнаваемым, несмотря на то, что архитектура везде одинаковая. Это будет выражаться в каких-то малых формах, дизайне вывесок и так далее. Допустим, центральное городское кольцо – это деловая зона и плюс историческая. Какой процент больше – в ту сторону и надо принимать дизайн-код. Если... живут моряки, это тоже все должно быть отражено именно в дизайне", – сказал Комаров.Начальник управления объектов культурного наследия (ОКН) Ирина Масликова подчеркнула, что архитектурное зонирование города – предмет контракта с компанией, и ему следует уделить должное внимание.Впереди у разработчиков совместные выезды и консультации с местными архитекторами и профильными департаментами, в том числе с Севнаследием в отношении зданий, относящихся к ОКН, которые также будут приводить в должный вид, возвращая им утраченный исторический облик.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правилам В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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