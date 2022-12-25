https://crimea.ria.ru/20221225/v-sevastopole-prizvali-otkazatsya-ot-skameek-divanov-v-parkakh-1126114066.html

В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках

В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках - РИА Новости Крым, 25.12.2022

В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках

При благоутройстве территорий в Севастополе нужно отказываться от скамеек-"диванов" и многочисленных урн. Такое мнение высказали участники... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T08:01

2022-12-25T08:01

2022-12-25T08:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. При благоутройстве территорий в Севастополе нужно отказываться от скамеек-"диванов" и многочисленных урн. Такое мнение высказали участники архитектурно-художественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства.По словам эксперта в сфере проектирования, архитектуры и благоустройства, депутата Балаклавского муниципального округа Людмилы Борденюк, скамейки-"диваны", имеющие к тому же навесы, давно приглянулись людям без постоянного места жительства, при этом остальным горожанам успели надоесть.В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки >>"Люди жалуются. Говорят, хватит уже такие ставить. Зато на них любят спать бездомные", – сказала Борденюк, комментируя представленный на рассмотрение архитектурного совета проект капремонта сквера у одной из школ. Она отметила, что интересы горожан выясняет, регулярно беседуя с жителями о благоустройстве района.В свою очередь архитектор Георгий Григорьянц акцентировал внимание на неразумной установке урн. По его словам, слишком большое их количество разных дизайнов в парках – это не эстетично, нелогично и "вообще глупо". Кроме того, нельзя устанавливать урны между скамейками в непосредственной с ними близости, считает специалист.В целом же проект обновления сквера у школы архсовет поддержал. Одобрение получили и еще два проекта по благоустройству городских территорий. Один – у объекта культурного наследия регионального значения, памятника Герою Советского Союза Полине Осипенко в селе, носящем ее имя. Другой – у церкви в селе Дальнем, также в границах ОКН.Все проекты в сфере благоустройства Севастополя по поручению губернатора должен утверждать архитектурно-художественный совет. Предварительно они проходят общественные обсуждения. Об изменении процедуры утверждения облика будущих общественных пространств сообщалось еще весной прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правилам Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовВ Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи

https://crimea.ria.ru/20221130/sevastopoltsy-reshayut-sudbu-parka-prirody-fistashki-u-bukhty-krugloy-1125613216.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, крым, севастополь, городская среда, благоустройство, архитектурный совет севастополя, общество