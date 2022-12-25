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В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках
В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках - РИА Новости Крым, 25.12.2022
В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках
При благоутройстве территорий в Севастополе нужно отказываться от скамеек-"диванов" и многочисленных урн. Такое мнение высказали участники... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T08:01
2022-12-25T08:01
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. При благоутройстве территорий в Севастополе нужно отказываться от скамеек-"диванов" и многочисленных урн. Такое мнение высказали участники архитектурно-художественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства.По словам эксперта в сфере проектирования, архитектуры и благоустройства, депутата Балаклавского муниципального округа Людмилы Борденюк, скамейки-"диваны", имеющие к тому же навесы, давно приглянулись людям без постоянного места жительства, при этом остальным горожанам успели надоесть.В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки &gt;&gt;"Люди жалуются. Говорят, хватит уже такие ставить. Зато на них любят спать бездомные", – сказала Борденюк, комментируя представленный на рассмотрение архитектурного совета проект капремонта сквера у одной из школ. Она отметила, что интересы горожан выясняет, регулярно беседуя с жителями о благоустройстве района.В свою очередь архитектор Георгий Григорьянц акцентировал внимание на неразумной установке урн. По его словам, слишком большое их количество разных дизайнов в парках – это не эстетично, нелогично и "вообще глупо". Кроме того, нельзя устанавливать урны между скамейками в непосредственной с ними близости, считает специалист.В целом же проект обновления сквера у школы архсовет поддержал. Одобрение получили и еще два проекта по благоустройству городских территорий. Один – у объекта культурного наследия регионального значения, памятника Герою Советского Союза Полине Осипенко в селе, носящем ее имя. Другой – у церкви в селе Дальнем, также в границах ОКН.Все проекты в сфере благоустройства Севастополя по поручению губернатора должен утверждать архитектурно-художественный совет. Предварительно они проходят общественные обсуждения. Об изменении процедуры утверждения облика будущих общественных пространств сообщалось еще весной прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строить и изменять облик зданий будут по новым правилам Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовВ Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи
https://crimea.ria.ru/20221130/sevastopoltsy-reshayut-sudbu-parka-prirody-fistashki-u-bukhty-krugloy-1125613216.html
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, севастополь, городская среда, благоустройство, архитектурный совет севастополя, общество
В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках

Архитекторы Севастополя призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках и скверах

08:01 25.12.2022
 
Иллюстрация из проектной документации "Капитальный ремонт сквера у школы № 41 по ул. Горпищенко" в Севастополе
Иллюстрация из проектной документации Капитальный ремонт сквера у школы № 41 по ул. Горпищенко в Севастополе
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. При благоутройстве территорий в Севастополе нужно отказываться от скамеек-"диванов" и многочисленных урн. Такое мнение высказали участники архитектурно-художественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства.
По словам эксперта в сфере проектирования, архитектуры и благоустройства, депутата Балаклавского муниципального округа Людмилы Борденюк, скамейки-"диваны", имеющие к тому же навесы, давно приглянулись людям без постоянного места жительства, при этом остальным горожанам успели надоесть.
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"Люди жалуются. Говорят, хватит уже такие ставить. Зато на них любят спать бездомные", – сказала Борденюк, комментируя представленный на рассмотрение архитектурного совета проект капремонта сквера у одной из школ. Она отметила, что интересы горожан выясняет, регулярно беседуя с жителями о благоустройстве района.
В свою очередь архитектор Георгий Григорьянц акцентировал внимание на неразумной установке урн. По его словам, слишком большое их количество разных дизайнов в парках – это не эстетично, нелогично и "вообще глупо". Кроме того, нельзя устанавливать урны между скамейками в непосредственной с ними близости, считает специалист.
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"Есть жуткие примеры в наших скверах: по обе стороны от скамейки – по урне. Это глупость. Нигде в мире такого нет. Урна не должна вообще акцентировать на себе внимание. Надо делать все рационально. А у нас очень много на это тратится денег, часто заказчики в этом заинтересованы", – сказал Григорьянц в комментарии РИА Новости Крым, отметив, что сам он рекомендует размещать урны не ближе пяти метров от лавочек в общественных местах.

В целом же проект обновления сквера у школы архсовет поддержал. Одобрение получили и еще два проекта по благоустройству городских территорий. Один – у объекта культурного наследия регионального значения, памятника Герою Советского Союза Полине Осипенко в селе, носящем ее имя. Другой – у церкви в селе Дальнем, также в границах ОКН.
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