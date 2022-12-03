https://crimea.ria.ru/20221203/v-sevastopole-pod-novyy-park-streletskiy-fort-izymut-zemelnye-uchastki-1125663499.html
В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки
В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки
Правительство Севастополя утвердило планировку территории в районе 15-й береговой батареи. Возле объекта культурного наследия (ОКН) разобьют парк. Для этого... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T15:35
2022-12-03T15:35
2022-12-03T15:35
севастополь
городская среда
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило планировку территории в районе 15-й береговой батареи. Возле объекта культурного наследия (ОКН) разобьют парк. Для этого потребуется изъятие земельных участков, сообщил на заседании правительства директор департамента архитектуры Максим Жукалов."Проектом межевания предлагается зарезервировать 29 земельных участков для организации улично-дорожной сети. Ранее это был земельный участок площадью больше одного гектара, на котором были расположены металлические гаражи. Предлагаем зарезервировать эту территорию, чтобы в последующем использовать для размещения социальной инфраструктуры. К нам поступало очень много обращений о том, что здесь плотная жилая застройка, но недостаточно садов, школ и других соцобъектов", — уточнил директор департамента.Входная группа на ОКН расположится со стороны улицы Щитовой. Власти планируют облагородить тематический сквер дорожками в виде настилов, освещением, малыми архитектурными формами и озеленить. Во внутренних помещениях батареи разместят выставочные экспозиции, посвященными истории создания и функционирования батареи.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой".
https://crimea.ria.ru/20221203/vlasti-sevastopolya-zapustyat-portal-s-gradostroitelnym-zonirovaniem-1125661548.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда, общество
В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки
Власти Севастополя изымут земельные участки под создание парка воле 15-й береговой батареи
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило планировку территории в районе 15-й береговой батареи. Возле объекта культурного наследия (ОКН) разобьют парк. Для этого потребуется изъятие земельных участков, сообщил на заседании правительства директор департамента архитектуры Максим Жукалов.
Зонирование пройдет в районе улиц Парковая, Щитовая и Адмирала Фадеева. На территории планируется благоустройство сквера, пешеходного пространства и работы по сохранению ОКН 15-я береговая батарея "Стрелецкий форт".
"Проектом межевания предлагается зарезервировать 29 земельных участков для организации улично-дорожной сети. Ранее это был земельный участок площадью больше одного гектара, на котором были расположены металлические гаражи. Предлагаем зарезервировать эту территорию, чтобы в последующем использовать для размещения социальной инфраструктуры. К нам поступало очень много обращений о том, что здесь плотная жилая застройка, но недостаточно садов, школ и других соцобъектов", — уточнил директор департамента.
Входная группа на ОКН расположится со стороны улицы Щитовой. Власти планируют облагородить тематический сквер дорожками в виде настилов, освещением, малыми архитектурными формами и озеленить. Во внутренних помещениях батареи разместят выставочные экспозиции, посвященными истории создания и функционирования батареи.