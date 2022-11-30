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Севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой"
Севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой"
В Севастополе проходит архитектурный конкурс "VITA ДЕНДРАРИЙ" по проектированию парка природы "Фисташки у бухты Круглой". Участок, отвоеванный севастопольцами... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T19:18
2022-11-30T19:30
крым
севастополь
городская среда
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В Севастополе проходит архитектурный конкурс "VITA ДЕНДРАРИЙ" по проектированию парка природы "Фисташки у бухты Круглой". Участок, отвоеванный севастопольцами от незаконной застройки, расположен непосредственно на береговой линии в бухте Круглой. "Дикая Омега", как прозвали место в народе, плотно вплетена в городскую среду. В Севприроднадзоре рассказали РИА Новости Крым, что лучшие идеи конкурсантов власти применят при развитии территории.Новый памятник природы регионального значения "Фисташки у бухты Круглой" площадью шесть гектаров зарегистрировали весной 2022 года. Как сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) включает два участка. Первый, площадью 3,7 гектара, находится на улице Челнокова, второй в 2,3 гектара, – на побережье мыса Песчаного. Здесь растет фисташка туполистная возрастом от 100 до 400 лет."Памятник природы представляет собой рощу и единичные экземпляры фисташки туполистной, занесенной в Красные книги РФ и Севастополя и места обитания этих редких охраняемых растений. На территории памятника также расположена усадьба №3 Херсонеса – объект археологического наследия", – прокомментировала Юлия Гаврилова.На конкурсе уже представлено девять работ, большей частью от севастопольской молодежи. Проголосовать можно на сайте регионального правительства по ссылке.В итоге жюри определит трех финалистов, лучшую идею возьмут за основу проекта, под который выделят бюджетное финансирование.Среди предложенных решений можно отметить создание выставочных павильонов для биологов и ученых, оранжереи и даже вихревого родника – разработки Самарского университета. Посредством ветра и солнечной энергии, по принципу конденсата из него планируют добывать воду для полива растений оранжереи.В целом же, помимо традиционных беседок, пергол, смотровых площадок и качелей, проектанты проповедуют идею единения природы и человека. К ним можно отнести – театр деревьев, городской огород и стоункроссинг (обмен камнями), сенсорные коридоры и полигоны для научных экспериментов. Запланирован даже зеленый ринг – полигон “борьбы” двух видов растений.Ранее, до 2014 года, участок с фисташковой рощей на улице Челнокова был разбит на 17 наделов для индивидуальной жилой застройки и один крупный под многоэтажки. Застройщик получил разрешение на возведение 11-этажного дома и начал с вырубки деревьев. После вмешательства местных жителей и общественников работы остановили, а территорию внесли в список перспективных ООПТ. Раньше территорию дикого пляжа горожане использовали для отдыха и пикников. Теперь здесь запрещено разводить костры, парковаться и оставлять мусор.
https://crimea.ria.ru/20220707/v-sevastopole-tri-dereva-stali-pamyatnikami-s-zonami-okhrany-1123779205.html
https://crimea.ria.ru/20220928/v-sevastopole-poyavilis-novye-zony-okhrany-s-ogranicheniem-stroitelstva-1124652620.html
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крым, севастополь, городская среда, общество
Севастопольцы решают судьбу парка природы "Фисташки у бухты Круглой"

Зеленый ринг, стоункроссинг, вихревой родник – севастопольцы выбирают идеи парка фисташек

19:18 30.11.2022 (обновлено: 19:30 30.11.2022)
 
© СевприроднадзорОдин из эскизов нового парка
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В Севастополе проходит архитектурный конкурс "VITA ДЕНДРАРИЙ" по проектированию парка природы "Фисташки у бухты Круглой". Участок, отвоеванный севастопольцами от незаконной застройки, расположен непосредственно на береговой линии в бухте Круглой. "Дикая Омега", как прозвали место в народе, плотно вплетена в городскую среду. В Севприроднадзоре рассказали РИА Новости Крым, что лучшие идеи конкурсантов власти применят при развитии территории.
Новый памятник природы регионального значения "Фисташки у бухты Круглой" площадью шесть гектаров зарегистрировали весной 2022 года. Как сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) включает два участка. Первый, площадью 3,7 гектара, находится на улице Челнокова, второй в 2,3 гектара, – на побережье мыса Песчаного. Здесь растет фисташка туполистная возрастом от 100 до 400 лет.
© СевприроднадзорОдин из эскизов нового парка
Один из эскизов нового парка
1 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
© СевприроднадзорОдин из эскизов нового парка
Один из эскизов нового парка
2 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
© СевприроднадзорОдин из эскизов нового парка
Один из эскизов нового парка
3 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
© СевприроднадзорОдин из эскизов нового парка
Один из эскизов нового парка
4 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
1 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
2 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
3 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
4 из 4
Один из эскизов нового парка
© Севприроднадзор
"Памятник природы представляет собой рощу и единичные экземпляры фисташки туполистной, занесенной в Красные книги РФ и Севастополя и места обитания этих редких охраняемых растений. На территории памятника также расположена усадьба №3 Херсонеса – объект археологического наследия", – прокомментировала Юлия Гаврилова.
На конкурсе уже представлено девять работ, большей частью от севастопольской молодежи. Проголосовать можно на сайте регионального правительства по ссылке.

"Мы ставили целью привлечь к проекту внимание молодежи, вовлечь ее в экологическое движение. После голосования севастопольцев жюри оценит предложенные архитектурные и ландшафтные решения. В новом парке мы планируем решить новые задачи, предъявляемые урбанизированной средой: создать точки притяжения городских и научных сообществ. И конечно, нам интересно узнать, каким видит досуг в парке природы севастопольская молодежь", – пояснили РИА Новости Крым в Севприроднадзоре.

В итоге жюри определит трех финалистов, лучшую идею возьмут за основу проекта, под который выделят бюджетное финансирование.
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В целом же, помимо традиционных беседок, пергол, смотровых площадок и качелей, проектанты проповедуют идею единения природы и человека. К ним можно отнести – театр деревьев, городской огород и стоункроссинг (обмен камнями), сенсорные коридоры и полигоны для научных экспериментов. Запланирован даже зеленый ринг – полигон “борьбы” двух видов растений.
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Ранее, до 2014 года, участок с фисташковой рощей на улице Челнокова был разбит на 17 наделов для индивидуальной жилой застройки и один крупный под многоэтажки. Застройщик получил разрешение на возведение 11-этажного дома и начал с вырубки деревьев. После вмешательства местных жителей и общественников работы остановили, а территорию внесли в список перспективных ООПТ. Раньше территорию дикого пляжа горожане использовали для отдыха и пикников. Теперь здесь запрещено разводить костры, парковаться и оставлять мусор.
 
КрымСевастопольГородская средаОбщество
 
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