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Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада
Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада
В Алуште продолжается расчистка дорог и пешеходных зон после сильного снегопада, общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T11:29
2025-02-17T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Алуште продолжается расчистка дорог и пешеходных зон после сильного снегопада, общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.По словам главы администрации, управляющие компании и подрядные организации принимают необходимые меры по подсыпке придомовых территорий и входных групп многоквартирных домов противогололедными реагентами.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.По состоянию на утро понедельника специалисты "Крымавтодора" очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботсад в Ялте закрыли из-за снегопадаПоваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в ЯлтеГололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб
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РИА Новости Крым
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алушта, галина огнева, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада

В Алуште после снегопада общественный транспорт работает штатно – власти

11:29 17.02.2025 (обновлено: 11:37 17.02.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаСнег в Алуште
Снег в Алуште
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Алуште продолжается расчистка дорог и пешеходных зон после сильного снегопада, общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Продолжается работа в усиленном режиме по расчистке автомобильных дорог и пешеходных зон. Всего задействовано 10 единиц техники. Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме согласно расписанию. Весь подвижной состав находится на линии", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам главы администрации, управляющие компании и подрядные организации принимают необходимые меры по подсыпке придомовых территорий и входных групп многоквартирных домов противогололедными реагентами.
© Telegram Галина ОгневаСнег в Алуште
Снег в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Снег в Алуште
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.
По состоянию на утро понедельника специалисты "Крымавтодора" очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште.
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АлуштаГалина ОгневаПогода в КрымуКрымская погодаКрымНовости Крыма
 
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