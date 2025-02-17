https://crimea.ria.ru/20250217/situatsiya-v-alushte-posle-silnogo-snegopada-1144235996.html

Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада

Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада

В Алуште продолжается расчистка дорог и пешеходных зон после сильного снегопада, общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T11:29

2025-02-17T11:29

2025-02-17T11:37

алушта

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Алуште продолжается расчистка дорог и пешеходных зон после сильного снегопада, общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.По словам главы администрации, управляющие компании и подрядные организации принимают необходимые меры по подсыпке придомовых территорий и входных групп многоквартирных домов противогололедными реагентами.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.По состоянию на утро понедельника специалисты "Крымавтодора" очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботсад в Ялте закрыли из-за снегопадаПоваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в ЯлтеГололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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