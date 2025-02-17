Власти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопада
В Алуште после снегопада общественный транспорт работает штатно – власти
11:29 17.02.2025 (обновлено: 11:37 17.02.2025)
© Telegram Галина ОгневаСнег в Алуште
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Алуште продолжается расчистка дорог и пешеходных зон после сильного снегопада, общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Продолжается работа в усиленном режиме по расчистке автомобильных дорог и пешеходных зон. Всего задействовано 10 единиц техники. Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме согласно расписанию. Весь подвижной состав находится на линии", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам главы администрации, управляющие компании и подрядные организации принимают необходимые меры по подсыпке придомовых территорий и входных групп многоквартирных домов противогололедными реагентами.
© Telegram Галина ОгневаСнег в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Снег в Алуште
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.
По состоянию на утро понедельника специалисты "Крымавтодора" очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште.
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