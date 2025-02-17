https://crimea.ria.ru/20250217/v-osvobozhdennoy-avdeevke-35-semey-zaselilis-v-vosstanovlennyy-dom-1144234363.html

В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом

В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом

В Авдеевке в годовщину освобождения города 35 семей заселились в восстановленный многоквартирный дом, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T10:22

2025-02-17T10:22

2025-02-17T10:22

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

новости

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144234250_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_60f652a3703fd3eefab07e12672e76fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Авдеевке в годовщину освобождения города 35 семей заселились в восстановленный многоквартирный дом, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В новом жилье есть самый необходимый набор мебели и бытовая техника добавил глава республики.Пушилин заверил, что после восстановления Авдеевка будет еще краше, чем раньше.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Киевский режим превратил его в мощный укрепрайон. Отсюда боевики ВСУ постоянно обстреливали жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой. 17 февраля 2024 года в результате четырехмесячных активных боев войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ полностью овладели Авдеевкой, завершив освобождение города. Противник был разгромлен, при этом российские войска провели операцию с минимальными потерями. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, был награжден "Золотой Звездой" Героя России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – ПушилинПушилин приехал в КураховоКогда начнут строить новый аэропорт в Донецке

донецкая народная республика (днр)

авдеевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), авдеевка, новости, жилье