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В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом
В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом
В Авдеевке в годовщину освобождения города 35 семей заселились в восстановленный многоквартирный дом, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T10:22
2025-02-17T10:22
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
новости
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Авдеевке в годовщину освобождения города 35 семей заселились в восстановленный многоквартирный дом, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В новом жилье есть самый необходимый набор мебели и бытовая техника добавил глава республики.Пушилин заверил, что после восстановления Авдеевка будет еще краше, чем раньше.Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Киевский режим превратил его в мощный укрепрайон. Отсюда боевики ВСУ постоянно обстреливали жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой. 17 февраля 2024 года в результате четырехмесячных активных боев войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ полностью овладели Авдеевкой, завершив освобождение города. Противник был разгромлен, при этом российские войска провели операцию с минимальными потерями. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, был награжден "Золотой Звездой" Героя России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – ПушилинПушилин приехал в КураховоКогда начнут строить новый аэропорт в Донецке
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), авдеевка, новости, жилье
В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом

В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленную многоэтажку – Пушилин

10:22 17.02.2025
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаВ освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом
В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный дом
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Авдеевке в годовщину освобождения города 35 семей заселились в восстановленный многоквартирный дом, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Авдеевке 35 семей заселились в многоквартирный дом, восстановленный силами Челябинской области. В преддверии праздника – годовщины освобождения города – вручил жителям ключи от квартир", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
В новом жилье есть самый необходимый набор мебели и бытовая техника добавил глава республики.
Пушилин заверил, что после восстановления Авдеевка будет еще краше, чем раньше.
Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Киевский режим превратил его в мощный укрепрайон. Отсюда боевики ВСУ постоянно обстреливали жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой. 17 февраля 2024 года в результате четырехмесячных активных боев войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ полностью овладели Авдеевкой, завершив освобождение города. Противник был разгромлен, при этом российские войска провели операцию с минимальными потерями. Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев, руководивший операцией по освобождению Авдеевки, был награжден "Золотой Звездой" Героя России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)АвдеевкаНовостиЖилье
 
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