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Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай

Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай

При ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя будет обустроено 240 буронабивных свай, работы начнутся 18 февраля. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T10:56

2025-02-17T10:56

2025-02-17T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. При ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя будет обустроено 240 буронабивных свай, работы начнутся 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика "ВАД".Специалисты отремонтируют сразу две аварийные подпорные стены по обеим сторонам дороги. Длина искусственных сооружений составит 142 и 169 метров, высота – от двух до пяти метров. В ходе работ потребуется возвести два яруса железобетонных стен, укрепленных более чем двумя сотнями свай.По словам замначальника строительного управления "ВАД" по Севастополю Александра Куминова, ремонт обеих стен будет вестись одновременно. На начальном этапе между ними возведут большую временную насыпь, необходимую для безопасного устройства свай.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского будет закрыта для движения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженВ Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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