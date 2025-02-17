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Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай
Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай
При ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя будет обустроено 240 буронабивных свай, работы начнутся 18 февраля. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T10:56
2025-02-17T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. При ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя будет обустроено 240 буронабивных свай, работы начнутся 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика "ВАД".Специалисты отремонтируют сразу две аварийные подпорные стены по обеим сторонам дороги. Длина искусственных сооружений составит 142 и 169 метров, высота – от двух до пяти метров. В ходе работ потребуется возвести два яруса железобетонных стен, укрепленных более чем двумя сотнями свай.По словам замначальника строительного управления "ВАД" по Севастополю Александра Куминова, ремонт обеих стен будет вестись одновременно. На начальном этапе между ними возведут большую временную насыпь, необходимую для безопасного устройства свай.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского будет закрыта для движения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженВ Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда
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крым, севастополь, дороги крыма, ремонт дорог, ситуация на дорогах крыма, новости крыма, ао "вад"
Подпорные стены в центре Севастополя укрепят с помощью 240 свай
В Севастополе установят 240 свай при ремонте подпорных стен на Адмирала Октябрьского
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. При ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя будет обустроено 240 буронабивных свай, работы начнутся 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика "ВАД".
"18 февраля приступаем к ремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя. Основой обеспечения противооползневых мероприятий станет устройство 240 буронабивных свай", - говорится в сообщении.
Специалисты отремонтируют сразу две аварийные подпорные стены по обеим сторонам дороги. Длина искусственных сооружений составит 142 и 169 метров, высота – от двух до пяти метров. В ходе работ потребуется возвести два яруса железобетонных стен, укрепленных более чем двумя сотнями свай.
По словам замначальника строительного управления "ВАД" по Севастополю Александра Куминова, ремонт обеих стен будет вестись одновременно. На начальном этапе между ними возведут большую временную насыпь, необходимую для безопасного устройства свай.
"Именно свайная конструкция станет основой противооползневых мероприятий. При этом на период ремонта организуется геотехнический мониторинг близлежащих зданий и сооружений, чтобы своевременно выявлять возможные деформации и обеспечивать безопасность строительства", - сказал он.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года
. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения
с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского будет закрыта для движения.
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