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В Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи

В Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи

Возведение больницы скорой помощи в Севастополе, открытие которой откладывается не в первый раз, вновь рискует задержаться: архитектурно-художественный совет... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T15:59

2022-12-22T15:59

2022-12-22T15:50

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Возведение больницы скорой помощи в Севастополе, открытие которой откладывается не в первый раз, вновь рискует задержаться: архитектурно-художественный совет при профильном департаменте правительства не согласовал конструктивные решения здания. Корреспондент РИА Новости Крым выяснял суть претензий и перспективы строительства."Оптимальное решение"Почти два года назад, в феврале 2021, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял о том, что больница скорой медицинской помощи, которая возводится в рамках проекта медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе, откроется осенью 2022 года."Осень позади, а на этом месте "залита фундаментная плита и выведена арматура", - в ходе заседания архсовета сообщила представитель разработчика АО "Гипроздрав", архитектор Ирина Лаврухина. Это уже третье рассмотрение проекта больницы в департаменте. Ранее его согласовали, но в рамках медкластера. Теперь речь конкретно о конструктиве – его после критики экспертов пришлось менять. Все потому, что объект из нескольких блоков с разной этажностью (от трех до восьми этажей) строится на сложном участке с высокой сейсмичностью – 8 баллов. А необходимая жесткость здания не была предусмотрена проектом.Избавиться от проблем разработчики решили, добавив так называемые демпферные связи. На презентации они выглядят балками, которые местами пересекаются крест на крест, не везде симметричны, при этом перекрывают очень много окон фасада. "Было выбрано оптимальное решение", – заметила Лаврухина."Это тюрьма"По мнению члена архсовета при департаменте архитектуры и градостроительства Юрия Шержукова, оставлять проект в таком виде нельзя, а маскировать предлагаемые "кресты" и "бревна" на фасаде декоративными панелями, значит вовсе лишить помещения света."Решение сырое. За основу взят типовой объект, который, условно говоря, был построен на материке. Не была учтена сейсмика. Пошли на экспертизу, сроки короткие, экспертиза завернула, потому что не прошли конструктивные решение по 8 баллам <...> Надо проработать конструктив, чтобы он не влиял на архитектуру, на помещения. Представьте: окно – и там такое. Тюрьма", – сказал он.Что теперьРазработчикам было рекомендовано остановиться на железобетонных стенах, предусмотрев дополнительное армирование конструкции внутри, а не снаружи.По словам эксперта в области проектирования и благоустройства, члена архсовета Людмилы Борденюк, строительство больницы задержится из-за предъявленных требований, но это стоит того."Немного, но будет, конечно (затягиваться строительство). Но будут соблюдены нормы по сейсмичности в целях безопасности. Конструкторы проектной организации подберут наиболее оптимальный вариант, надеюсь учтут рекомендации наших специалистов, которые озвучены на архсовете", – сказала Борденюк.Больница скорой медицинской помощи — основной объект будущего медкластера. Ранее сообщалось, что на проект в рамках ФЦП выделено 7,5 млрд рублей. В рамках кластера рядом также должен появиться онкологический диспансер.

https://crimea.ria.ru/20220929/stoimost-stroitelstva-bolnitsy-v-sevastopole-vyrosla-na-tret-1124655781.html

https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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