Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов
В Алупке и Евпатории при реконструкции исторических центров внедрят дизайн-коды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Крым стал единственным регионом России, выигравшим сразу два гранта на обустройство исторических центров городов. Реконструкции подлежат исторический центр "Малый Иерусалим" в Евпатории и центр Алупки (Большая Ялта). Алупка получит 215 млн рублей, Евпатория – 121 млн рублей. В 2023 году города смогут внедрить дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство.
Комфортные архетипы
"В Алупке огромный потенциал для развития туризма с Воронцовским дворцом и лечебным парком. Не хватает увязок и пешеходных зон, создающих общую атмосферу. Взять ту же улицу Фрунзе с шикарными особняками. С дворцами Алупка может стать круглогодичной точкой притяжения. В конечном итоге все эти мероприятия капитализируют Большую Ялту. "Малый Иерусалим" в Евпатории уже сформировавшийся объект, сейчас мы его будем расширять – добавлять подсветку и другие элементы благоустройства. Это место славится религиозными святынями и этнической кухней", – прокомментировал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов РК Вадим Волченко.
По словам главы Ялты Янины Павленко, 215 млн рублей гранта пойдут на разработку и реализацию дизайн-кода, зоны определили на архитектурно-художественном совете.
"Дизайн-код – это набор регламентированных правил для вывесок, указателей, адресных табличек, остановок, уличной мебели, баннеров и мощения. Все это будет сделано в едином стиле, что подчеркнет аутентичность старой Алупки с ее улочками и двориками. К сожалению, многое потерялось за годы хаотичной застройки города", – рассказала РИА Новости Крым Павленко.
Строй солдат
Сегодня дизайн-код – один из главных инструментов формирования комфортной городской среды. Он прописывает правила размещения и оформления внешнего вида вывесок, входных групп коммерческих помещений, рекламных конструкций, городской мебели и элементов навигации. Пока дизайн-код есть у Москвы, Челябинска, Ижевска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Тобольска, Архангельска.
Эксперты считают, что архитектура полуострова обязывает к разработке документа подходить детально с обязательным привлечением крымских специалистов.
"Каждый город имеет свой неповторимый стиль и атмосферу. Исторический центр – это лицо города. При благоустройстве надо плясать от архитектуры, в конечном итоге, все городское пространство подчинено ей. Что касается единого дизайн-кода, то власти должны понимать: когда делаешь одинаково – получается строй солдат. Одинаковость красоты не добавляет. Надо брать одну улицу и смотреть, как это может зазвучать в ансамбле, не забывая при этом про уместный маркетинг, но не более", – пояснил глава севастопольского Союза архитекторов Сергей Комаров.
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Историк Ольга Сергеева уверена, мнение о том, что приезжие специалисты сделают лучше – предельно ошибочно.
"Необходимо привлекать наших местных историков и архитекторов. Никто не знает Крым лучше них, и варяги не обойдут в этом деле краеведов. К тому же это экономически выгодно, не надо оплачивать командировочные и другие путевые расходы. Все мы тут, на месте. Власти просто необходимо наладить диалог, чтобы результат действительно мог поспорить с лучшими европейскими аналогами", – говорит специалист.
Специи из Простоквашино
В Алупке и Евпатории много дореволюционной постройки, которую необходимо очистить от наслоений и сохранить для потомков.
"В Алупке даже сохранилось здание с дореволюционной рекламой, вот этот фрагмент может стать даже отдельной исторически подлинной фотозоной при грамотной реконструкции. В России есть законодательство о сохранении культурного наследия. При такой масштабной работе необходимо строго его придерживаться и к каждому дому подходить, что называется, персонально", – полагает историк Андрей Мальгин.
13 апреля 2021, 14:04ТуризмЯнина Павленко: Ялту надо избавлять от "архитектурного мусора"Как будет развиваться Ялта, каково руководить городом после многих лет в бизнесе, как власти будут договариваться с населением по южнобережной застройке – об этом и многом другом в эксклюзивном интервью главы администрации Ялты Янины Павленко РИА Новости Крым.
Ольга Сергеева, в свою очередь, напоминает: встречают по одежке. Поэтому нужно навести элементарный порядок и makeup в курортных городах для приема гостей. И не забыть про ливневку, с которой давние проблемы в той же Евпатории. Продумать инфраструктуру для обслуживания туристов, сделать перечень услуг и товаров. Популярностью пользуются аудиогиды и аудио-экскурсии – все это даст дополнительные поступления в бюджет.
"Необходимы читабельные информационные блоки. Здесь не нужно выдумывать велосипед – есть международная система опознавательных знаков, где ложка с вилкой – это кафе, а красный крест – аптека и так далее. К вывескам необходимо подойти основательно – здесь нужна авторская работа, унификация приведет к потере городской ауры. Что до рекламы, то ее должно быть не больше, чем специй в блюде. Где-то можно сработать, как мультике "Простоквашино" – прикрыть рекламой как картиной неприглядные места, это хозяйственный подход", – выдает оригинальный совет краевед.
И резной полисад
Самый проблемный вопрос в грядущей реконструкции – это работа с фасадами. По замыслу градостроителей, облик домов должен быть в едином формате с привязкой к стилю улицы, на которой они расположены.
Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, "приведение фасадов зданий в порядок будет происходить с привлечением владельцев, в рамках отведенных властям административных полномочий".
Для правомочности власти и должны принять законодательную базу. Паспорта домов будут регулировать цвет фасада и цоколя, соотносимые с перспективой всей улицы. Архитекторы изучат входную группу зданий, а наличие рекламы разрешат на определенном расстоянии как для отдельно стоящих зданий, так и для помещений жилых домов. В паспорте пропишут размещение вывесок и оформление витрин, адресных указателей.
Министр курортов Вадим Волченко признал: по части фасадов действительно есть определенные юридические сложности, но они решаемы.
"На республиканском уровне будут приниматься правила по оформлению фасадов и спускаться в муниципалитеты, как обязательные к исполнению. Конечно, здесь понадобятся дополнительные средства – такие возможности есть в бюджетах самих курортных городов, как и в большинстве других госпрограмм. Все это нереально без общественной поддержки, бизнес уже идет нам навстречу как заинтересованное лицо. Реализация проекта находится на контроле у главы республики", – подытожил министр.
Алупка и Евпатория станут пилотными проектами по реконструкции исторических центров и внедрению дизайн-кодов на полуострове. На очереди Феодосия и Керчь, Саки также подали заявку на борьбу за финансирование.
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