https://crimea.ria.ru/20221118/alupka-i-evpatoriya-pomenyayut-litso-na-chto-potratyat-sotni-millionov-1125434772.html

Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов

Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов

Крым стал единственным регионом России, выигравшим сразу два гранта на обустройство исторических центров городов. Реконструкции подлежат исторический центр... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T18:50

2022-11-18T18:50

2022-11-18T18:50

крым

ялта

евпатория

общество

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Крым стал единственным регионом России, выигравшим сразу два гранта на обустройство исторических центров городов. Реконструкции подлежат исторический центр "Малый Иерусалим" в Евпатории и центр Алупки (Большая Ялта). Алупка получит 215 млн рублей, Евпатория – 121 млн рублей. В 2023 году города смогут внедрить дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство.Комфортные архетипыПо словам главы Ялты Янины Павленко, 215 млн рублей гранта пойдут на разработку и реализацию дизайн-кода, зоны определили на архитектурно-художественном совете."Дизайн-код – это набор регламентированных правил для вывесок, указателей, адресных табличек, остановок, уличной мебели, баннеров и мощения. Все это будет сделано в едином стиле, что подчеркнет аутентичность старой Алупки с ее улочками и двориками. К сожалению, многое потерялось за годы хаотичной застройки города", – рассказала РИА Новости Крым Павленко.Строй солдатСегодня дизайн-код – один из главных инструментов формирования комфортной городской среды. Он прописывает правила размещения и оформления внешнего вида вывесок, входных групп коммерческих помещений, рекламных конструкций, городской мебели и элементов навигации. Пока дизайн-код есть у Москвы, Челябинска, Ижевска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Тобольска, Архангельска.Эксперты считают, что архитектура полуострова обязывает к разработке документа подходить детально с обязательным привлечением крымских специалистов."Каждый город имеет свой неповторимый стиль и атмосферу. Исторический центр – это лицо города. При благоустройстве надо плясать от архитектуры, в конечном итоге, все городское пространство подчинено ей. Что касается единого дизайн-кода, то власти должны понимать: когда делаешь одинаково – получается строй солдат. Одинаковость красоты не добавляет. Надо брать одну улицу и смотреть, как это может зазвучать в ансамбле, не забывая при этом про уместный маркетинг, но не более", – пояснил глава севастопольского Союза архитекторов Сергей Комаров.Историк Ольга Сергеева уверена, мнение о том, что приезжие специалисты сделают лучше – предельно ошибочно.Специи из ПростоквашиноВ Алупке и Евпатории много дореволюционной постройки, которую необходимо очистить от наслоений и сохранить для потомков."В Алупке даже сохранилось здание с дореволюционной рекламой, вот этот фрагмент может стать даже отдельной исторически подлинной фотозоной при грамотной реконструкции. В России есть законодательство о сохранении культурного наследия. При такой масштабной работе необходимо строго его придерживаться и к каждому дому подходить, что называется, персонально", – полагает историк Андрей Мальгин.Ольга Сергеева, в свою очередь, напоминает: встречают по одежке. Поэтому нужно навести элементарный порядок и makeup в курортных городах для приема гостей. И не забыть про ливневку, с которой давние проблемы в той же Евпатории. Продумать инфраструктуру для обслуживания туристов, сделать перечень услуг и товаров. Популярностью пользуются аудиогиды и аудио-экскурсии – все это даст дополнительные поступления в бюджет.И резной полисадСамый проблемный вопрос в грядущей реконструкции – это работа с фасадами. По замыслу градостроителей, облик домов должен быть в едином формате с привязкой к стилю улицы, на которой они расположены.Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, "приведение фасадов зданий в порядок будет происходить с привлечением владельцев, в рамках отведенных властям административных полномочий".Для правомочности власти и должны принять законодательную базу. Паспорта домов будут регулировать цвет фасада и цоколя, соотносимые с перспективой всей улицы. Архитекторы изучат входную группу зданий, а наличие рекламы разрешат на определенном расстоянии как для отдельно стоящих зданий, так и для помещений жилых домов. В паспорте пропишут размещение вывесок и оформление витрин, адресных указателей.Министр курортов Вадим Волченко признал: по части фасадов действительно есть определенные юридические сложности, но они решаемы.Алупка и Евпатория станут пилотными проектами по реконструкции исторических центров и внедрению дизайн-кодов на полуострове. На очереди Феодосия и Керчь, Саки также подали заявку на борьбу за финансирование.

https://crimea.ria.ru/20200818/Arkhitektor-nazval-osnovnuyu-problemu-Chernomorskogo-poberezhya-Rossii-1118631071.html

https://crimea.ria.ru/20210413/Yanina-Pavlenko-Yaltu-nado-izbavlyat-ot-arkhitekturnogo-musora-1119463264.html

https://crimea.ria.ru/20211124/ekspert-nazval-glavnye-arkhitekturnye-problemy-simferopolya--1121532321.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, евпатория, общество, городская среда