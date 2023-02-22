Рейтинг@Mail.ru
Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230222/kogda-otkroyut-naberezhnuyu-tereshkovoy-v-evpatorii-1127138975.html
Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории
Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории
Новый подрядчик завершит реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории в срок. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T07:04
2023-02-22T07:04
новости крыма
крым
евпатория
реконструкция набережной терешковой в евпатории
александр резников
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127138861_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1500faee6a46e31d3689aab5b140fcc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Новый подрядчик завершит реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории в срок. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявил замминистра строительства РК Александр Резников.По словам чиновника, в июле прошлого года был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Установленный срок окончания работ – декабрь 2023 года.Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией. Собеседник подчеркнул, что на сегодняшний момент риски (срыва сроков – ред.) про проекту отсутствуют. Все необходимые средства выделены и перераспределены на 2023 год, резюмировал он.Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей, мероприятия должны были завершить до 28 февраля 2021 года. После внесения изменений в проект стоимость объекта реконструкции увеличилась с 770 млн рублей до 1,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым: На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской главаВ Евпатории планируют благоустроить еще одну набережнуюАксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории
https://crimea.ria.ru/20230220/stroitelstvo-naberezhnoy-v-sakakh-ostanovleno--minstroy-rk-ukazal-prichinu-1127108118.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Замминистра строительства РК Александр Резников: реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории завершат в декабре 2023 года .
Замминистра строительства РК Александр Резников: реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории завершат в декабре 2023 года .
2023-02-22T07:04
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127138861_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3beb462b4b3f139688c05e107b78631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, евпатория, реконструкция набережной терешковой в евпатории, александр резников, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории

Минстрой: реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории завершат в декабре 2023 года

07:04 22.02.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Новый подрядчик завершит реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории в срок. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявил замминистра строительства РК Александр Резников.
По словам чиновника, в июле прошлого года был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Установленный срок окончания работ – декабрь 2023 года.
Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.
"В настоящее время работы по реконструкции набережной Терешковой выполняются. Все возникающие технические вопросы своевременно устраняются. Планируем к концу 2023 года закончить реализацию данного мероприятия", – сказал Резников.
Собеседник подчеркнул, что на сегодняшний момент риски (срыва сроков – ред.) про проекту отсутствуют. Все необходимые средства выделены и перераспределены на 2023 год, резюмировал он.
Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 18:09
Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину
Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей, мероприятия должны были завершить до 28 февраля 2021 года. После внесения изменений в проект стоимость объекта реконструкции увеличилась с 770 млн рублей до 1,7 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:

На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской глава
В Евпатории планируют благоустроить еще одну набережную
Аксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории
 
Новости КрымаКрымЕвпаторияРеконструкция набережной Терешковой в ЕвпаторииАлександр РезниковМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение
08:19Как испечь идеальные блины на Масленицу
07:58Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму
07:25Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
07:04Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории 0:29
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
22:05Главные новости и заявления дня: 21 февраля
21:27День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
21:16Слабое впечатление: политолог о варшавской речи Байдена
21:07Главные новости Крыма: 21 февраля
20:59В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014 0:54
20:39Выступление Байдена в Польше: главные тезисы
20:24Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
20:16Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
19:42Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме
19:24В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование
18:56Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок
18:32Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности
18:03Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек
Лента новостейМолния