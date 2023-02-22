https://crimea.ria.ru/20230222/kogda-otkroyut-naberezhnuyu-tereshkovoy-v-evpatorii-1127138975.html

Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории

Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории

Новый подрядчик завершит реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории в срок. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T07:04

2023-02-22T07:04

2023-02-22T07:04

новости крыма

крым

евпатория

реконструкция набережной терешковой в евпатории

александр резников

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Новый подрядчик завершит реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории в срок. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявил замминистра строительства РК Александр Резников.По словам чиновника, в июле прошлого года был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Установленный срок окончания работ – декабрь 2023 года.Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией. Собеседник подчеркнул, что на сегодняшний момент риски (срыва сроков – ред.) про проекту отсутствуют. Все необходимые средства выделены и перераспределены на 2023 год, резюмировал он.Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей, мероприятия должны были завершить до 28 февраля 2021 года. После внесения изменений в проект стоимость объекта реконструкции увеличилась с 770 млн рублей до 1,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым: На пять лет Евпатория превратится в большую стройку – городской главаВ Евпатории планируют благоустроить еще одну набережнуюАксенов назвал срок возобновления реконструкции набережной в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20230220/stroitelstvo-naberezhnoy-v-sakakh-ostanovleno--minstroy-rk-ukazal-prichinu-1127108118.html

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Замминистра строительства РК Александр Резников: реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории завершат в декабре 2023 года . Замминистра строительства РК Александр Резников: реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории завершат в декабре 2023 года . 2023-02-22T07:04 true PT0M29S

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