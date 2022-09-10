Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
Гоцанюк: для контроля за работами на набережной Терешковой установят видеокамеры
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной Терешковой в Евпатории
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На набережной Терешковой в Евпатории установят видеокамеры для контроля ремонтных работ. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"На объекте будет установлено видеонаблюдение, которое позволит контролировать строительный процесс в онлайн-режиме", - написал он в своем Telegram-канале по итогам выезда на объект.
По его словам, сейчас в работах задействованы 29 человек и три единицы техники. Процесс движется с небольшим опережением, уже ведутся так называемые "морские работы" ‒ бетонируются ступени.
Накануне Минстрой РК сообщил об окончании демонтажных работ на объекте, которые потребовались из-за несоблюдения проектных решений предыдущим подрядчиком, и о начале строительных.
Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.
Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.