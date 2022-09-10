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Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
На набережной Терешковой в Евпатории установят видеокамеры для контроля ремонтных работ. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T14:47
2022-09-10T14:47
евпатория
крым
юрий гоцанюк
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На набережной Терешковой в Евпатории установят видеокамеры для контроля ремонтных работ. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас в работах задействованы 29 человек и три единицы техники. Процесс движется с небольшим опережением, уже ведутся так называемые "морские работы" ‒ бетонируются ступени.Накануне Минстрой РК сообщил об окончании демонтажных работ на объекте, которые потребовались из-за несоблюдения проектных решений предыдущим подрядчиком, и о начале строительных.Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20220909/na-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-zavershili-demontazh-i-nachali-stroyku-1124458041.html
https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html
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евпатория, крым, юрий гоцанюк, реализация фцп в крыму и севастополе
Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн

Гоцанюк: для контроля за работами на набережной Терешковой установят видеокамеры

14:47 10.09.2022
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной Терешковой в Евпатории
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На набережной Терешковой в Евпатории установят видеокамеры для контроля ремонтных работ. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"На объекте будет установлено видеонаблюдение, которое позволит контролировать строительный процесс в онлайн-режиме", - написал он в своем Telegram-канале по итогам выезда на объект.
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На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку
По его словам, сейчас в работах задействованы 29 человек и три единицы техники. Процесс движется с небольшим опережением, уже ведутся так называемые "морские работы" ‒ бетонируются ступени.
Накануне Минстрой РК сообщил об окончании демонтажных работ на объекте, которые потребовались из-за несоблюдения проектных решений предыдущим подрядчиком, и о начале строительных.
Реконструкция набережной Терешковой в Евпатории
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Аксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории
Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.
Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
 
ЕвпаторияКрымЮрий ГоцанюкРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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