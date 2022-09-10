https://crimea.ria.ru/20220910/remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-budut-kontrolirovat-onlayn-1124464563.html

Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн

Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн

На набережной Терешковой в Евпатории установят видеокамеры для контроля ремонтных работ. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T14:47

2022-09-10T14:47

2022-09-10T14:47

евпатория

крым

юрий гоцанюк

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На набережной Терешковой в Евпатории установят видеокамеры для контроля ремонтных работ. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас в работах задействованы 29 человек и три единицы техники. Процесс движется с небольшим опережением, уже ведутся так называемые "морские работы" ‒ бетонируются ступени.Накануне Минстрой РК сообщил об окончании демонтажных работ на объекте, которые потребовались из-за несоблюдения проектных решений предыдущим подрядчиком, и о начале строительных.Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20220909/na-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-zavershili-demontazh-i-nachali-stroyku-1124458041.html

https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html

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евпатория, крым, юрий гоцанюк, реализация фцп в крыму и севастополе