https://crimea.ria.ru/20220909/na-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-zavershili-demontazh-i-nachali-stroyku-1124458041.html

На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку

На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку - РИА Новости Крым, 09.09.2022

На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку

В Евпатории на набережной имени Терешковой завершены демонтажные работы и начаты строительные. Об этом сообщает минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T17:17

2022-09-09T17:17

2022-09-09T17:17

евпатория

городская среда

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Терешковой завершены демонтажные работы и начаты строительные. Об этом сообщает минстрой Крыма.Подрядчик приступил к демонтажу на участке протяженностью 1200 метров 21 июля этого года. На сегодняшний день рабочие убрали гранитное покрытие, 140 м волноотбойного парапета, чашу фонтана, фундаменты насосных станций и резервуаров, а также асфальтобетонное покрытие.Теперь рабочие приступили к основному строительству. Завершить его планируется к концу 2023 года. Стоимость реконструкции составила 1 млрд 669 млн рублей.Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.

евпатория

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, городская среда, реализация фцп в крыму и севастополе