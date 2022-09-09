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На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку
На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку - РИА Новости Крым, 09.09.2022
На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку
В Евпатории на набережной имени Терешковой завершены демонтажные работы и начаты строительные. Об этом сообщает минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T17:17
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евпатория
городская среда
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Терешковой завершены демонтажные работы и начаты строительные. Об этом сообщает минстрой Крыма.Подрядчик приступил к демонтажу на участке протяженностью 1200 метров 21 июля этого года. На сегодняшний день рабочие убрали гранитное покрытие, 140 м волноотбойного парапета, чашу фонтана, фундаменты насосных станций и резервуаров, а также асфальтобетонное покрытие.Теперь рабочие приступили к основному строительству. Завершить его планируется к концу 2023 года. Стоимость реконструкции составила 1 млрд 669 млн рублей.Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
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news.crimea@rian.ru
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евпатория, городская среда, реализация фцп в крыму и севастополе
На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку

Минстрой Крыма: на набережной Терешковой в Евпатории начали строительные работы

17:17 09.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Евпатория
Стела на въезде в город Евпатория - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Терешковой завершены демонтажные работы и начаты строительные. Об этом сообщает минстрой Крыма.
Подрядчик приступил к демонтажу на участке протяженностью 1200 метров 21 июля этого года. На сегодняшний день рабочие убрали гранитное покрытие, 140 м волноотбойного парапета, чашу фонтана, фундаменты насосных станций и резервуаров, а также асфальтобетонное покрытие.
"Необходимость данных работ обуславливается несоответствием требованиям проектной и нормативной документации тех построек, которые реализовал предыдущий подрядчик. Кроме того, на сегодняшний день уже вывезли порядка 2,5 тонн строительного мусора на утилизацию", - сообщили в ведомстве.
Теперь рабочие приступили к основному строительству. Завершить его планируется к концу 2023 года. Стоимость реконструкции составила 1 млрд 669 млн рублей.
Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.
Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
 
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