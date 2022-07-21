https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html

Аксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории

Аксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Аксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории

Глава республики Сергей Аксенов назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой в Евпатории. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T16:39

2022-07-21T16:39

2022-07-21T16:44

крым

сергей аксенов

евпатория

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой в Евпатории."В рамках поездки посетил набережную им. Терешковой. К сожалению, работы по реконструкции набережной растянулись на несколько лет. Это неприемлемо", - заявил он во время рабочего выезда в город.По информации подрядчика, сейчас рабочий процесс активизировался, на объекте находятся 75 рабочих и 14 единиц техники. Ведется демонтаж парапета и разбор каркасов подпорной стенки. Глава Крыма поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную или хотя бы обеспечить беспрепятственный проход людей на пляж.Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны были защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Цена контракта составит почти 1,7 млрд рублей. Предельный срок иго исполнения - 28 февраля 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20220606/nazvan-novyy-podryadchik-rekonstruktsii-naberezhnoy-v-evpatorii-1123463307.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, евпатория, реализация фцп в крыму и севастополе