https://crimea.ria.ru/20250422/putin-vstretilsya-s-sultanom-omana--glavnoe-o-peregovorakh-1145868306.html

Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах

Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах

Президент Российской Федерации Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обсудили взаимодействие в РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T15:33

2025-04-22T15:33

2025-04-22T15:33

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оман

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обсудили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.Глава государства подчеркнул, что еще немало нужно сделать в сфере торгово-экономических связей, но уже сейчас есть возможность развивать отношения двух стран в сферах логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельского хозяйства. "Такие направления прорабатываются нашими коллегами, в том числе и взаимодействие на уровне государственных фондов с обеих сторон", - заметил российский лидер.Путин также выразил надежду на сотрудничество в области энергетики. По его словам, российские компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом в этой сфере.В свою очередь Хейсам Бен Тарек Аль Саид подчеркнул, что Оман очень заинтересован в сотрудничестве с российским бизнесом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оман, владимир путин (политик), политика, экономика, новости