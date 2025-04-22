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Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах
Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах
Президент Российской Федерации Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обсудили взаимодействие в РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T15:33
2025-04-22T15:33
россия
оман
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обсудили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.Глава государства подчеркнул, что еще немало нужно сделать в сфере торгово-экономических связей, но уже сейчас есть возможность развивать отношения двух стран в сферах логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельского хозяйства. "Такие направления прорабатываются нашими коллегами, в том числе и взаимодействие на уровне государственных фондов с обеих сторон", - заметил российский лидер.Путин также выразил надежду на сотрудничество в области энергетики. По его словам, российские компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом в этой сфере.В свою очередь Хейсам Бен Тарек Аль Саид подчеркнул, что Оман очень заинтересован в сотрудничестве с российским бизнесом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, оман, владимир путин (политик), политика, экономика, новости
Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели переговоры

15:33 22.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом
Президент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обсудили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.
"У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что еще немало нужно сделать в сфере торгово-экономических связей, но уже сейчас есть возможность развивать отношения двух стран в сферах логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельского хозяйства.
"Такие направления прорабатываются нашими коллегами, в том числе и взаимодействие на уровне государственных фондов с обеих сторон", - заметил российский лидер.
Путин также выразил надежду на сотрудничество в области энергетики. По его словам, российские компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом в этой сфере.
В свою очередь Хейсам Бен Тарек Аль Саид подчеркнул, что Оман очень заинтересован в сотрудничестве с российским бизнесом.
"Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать – это и энергетика, и сельское хозяйство, и торговля. Я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане, приезжать к нам с визитами, привлекать взаимные инвестиции", - сказал султан.
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