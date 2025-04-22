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Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем
Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем
Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Олега Апановича, который погиб на Георгиевском направлении. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T15:41
2025-04-22T15:41
крым
керчь
утраты
олег каторгин
участники сво
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Олега Апановича, который погиб на Георгиевском направлении. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Олегу Игоревичу было 44 года. Родом он был из Хабаровского края. Там закончил школу и техникум, получив специальность повара-кондитера. После армии работал поваром.По информации Каторгина, в 2016 году Олег Апанович приехал в Керчь на строительство Крымского моста. Работал мастером, участвовал в сборке арки моста. Его фотография была размещена на доске почета, как ответственного и порядочного сотрудника. В 2017 году Олег Игоревич познакомился со своей женой, у них родились четверо детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, утраты, олег каторгин, участники сво, герои сво
Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем

В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем спецоперации Олегом Апановичем

15:41 22.04.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи простились с героем СВО Олегом Апановичем
В Керчи простились с героем СВО Олегом Апановичем
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Олега Апановича, который погиб на Георгиевском направлении. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Олегу Игоревичу было 44 года. Родом он был из Хабаровского края. Там закончил школу и техникум, получив специальность повара-кондитера. После армии работал поваром.
По информации Каторгина, в 2016 году Олег Апанович приехал в Керчь на строительство Крымского моста. Работал мастером, участвовал в сборке арки моста. Его фотография была размещена на доске почета, как ответственного и порядочного сотрудника.
В 2017 году Олег Игоревич познакомился со своей женой, у них родились четверо детей.
"Принимая участие в СВО, находился на Георгиевском направлении ДНР. За проявленные мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции", - написал Каторгин в Telegram.
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КрымКерчьУтратыОлег КаторгинУчастники СВОГерои СВО
 
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