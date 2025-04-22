https://crimea.ria.ru/20250422/stroil-krymskiy-most-kerch-prostilas-s-geroem-svo-apanovichem-1145869051.html

Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем

Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем

Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Олега Апановича, который погиб на Георгиевском направлении. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T15:41

2025-04-22T15:41

2025-04-22T15:41

крым

керчь

утраты

олег каторгин

участники сво

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Олега Апановича, который погиб на Георгиевском направлении. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Олегу Игоревичу было 44 года. Родом он был из Хабаровского края. Там закончил школу и техникум, получив специальность повара-кондитера. После армии работал поваром.По информации Каторгина, в 2016 году Олег Апанович приехал в Керчь на строительство Крымского моста. Работал мастером, участвовал в сборке арки моста. Его фотография была размещена на доске почета, как ответственного и порядочного сотрудника. В 2017 году Олег Игоревич познакомился со своей женой, у них родились четверо детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, утраты, олег каторгин, участники сво, герои сво