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Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок
Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок
В общей очереди на бесплатное получение участка земли в Севастополе вместе с участниками спецоперации стоят многодетные семьи. Сейчас в ней около тысячи... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T10:35
2023-03-11T10:35
2023-03-11T10:35
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В общей очереди на бесплатное получение участка земли в Севастополе вместе с участниками спецоперации стоят многодетные семьи. Сейчас в ней около тысячи человек, обращений почти в пять раз больше, а число заявителей растет с каждым днем. Это следует из данных, полученных РИА Новости Крым в департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).Очередь на получение земли в СевастополеЧуть более месяца назад, 6 февраля, в ДИЗО Севастополя сообщили РИА Новости Крым, что зарегистрировали свыше 2 300 заявлений от участников СВО и членов из семей на получение бесплатного земельного участка. К сегодняшнему дню это число выросло на тысячу."На 10 марта зарегистрировано 3 243 заявления", – сообщили в пресс-службе департамента.Из них в очередь на получение земли поставлены только 700 человек. 2 072 заявления еще в работе, а 171 заявитель по той или иной причине получил отказ (неправильно были оформлены документы, недоставало "каких-то доказательных справок" и т. д.).При этом участников спецоперации и их родственников "поместили" в одну очередь с многодетными семьями, претендующими на бесплатную землю в городе. Это следует из ответа директора департамента Александра Ксенофонтова на соответствующий информационный запрос.В пресс-службе уточнили, что общее число заявителей в этой очереди на сегодня достигает тысячи человек.Земля и порядок ее предоставленияПо словам Ксенофонтова, землю будут выдавать "в порядке очереди согласно Книге учета граждан". В ближайшее время всем, кто получил от департамента распоряжение о предоставлении участка (его получают те, кого включают в очередь по итогам рассмотрения заявлений – ред.), присвоят порядковые номера.Разработкой документации сейчас занимается ГАУ Севастополя "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды (НИИ ГАИС)."Документацией по планировке территории предусматривается формирование нового жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания, будут заложены коридоры для инженерных сетей, учтена необходимая транспортная инфраструктура", – поделились в департаменте.В Севастополе в настоящее время продолжают изыскивать свободные земли. Уже известно, что в спецфонд включат участок в районе села Осипенко, что на Северной стороне города. По информации департамента, Министерство обороны России земельных участков городу не передавало.Напомним, подать заявление на предоставление услуги можно тремя способами: в МФЦ лично либо через представителя, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi92.ru) и почтой на адрес ДИЗО Севастополя.Что еще известно о выдаче земли участникам СВО в СевастополеВ середине февраля губернатор города Михаил Развожаев заявил о подготовке к формированию специального фонда земельных участков для данной категории граждан, отметив, что первые 160 участков поступят в него не ранее чем через месяц. 23 февраля глава города впервые анонсировал старт выдачи земли участникам СВО и членам их семей, пообещав, что первые заявители получат землю уже весной. В конце февраля депутаты Севастополя приняли закон, которым в частности была утверждена единая форма справки, удостоверяющей участие в специальной военной операции. Развожаев тогда отметил, что это позволит существенно ускорить процесс получения льгот, которые полагаются участникам СВО и членам их семей.Закон Севастополя о социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, предусматривающий бесплатное выделение земли, был принят Заксобранием 29 ноября и вступил в силу 1 декабря 2022 года. Аналогичный закон приняли в Республике Крым. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – распределят автоматом в порядке очереди Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, земля в крыму для участников сво, новости крыма, крым, михаил развожаев, общество, александр ксенофонтов, соцзащита
Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок
В Севастополе в очереди на землю для участников СВО стоят около тысячи человек
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. В общей очереди на бесплатное получение участка земли в Севастополе вместе с участниками спецоперации стоят многодетные семьи. Сейчас в ней около тысячи человек, обращений почти в пять раз больше, а число заявителей растет с каждым днем. Это следует из данных, полученных РИА Новости Крым
в департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).
Очередь на получение земли в Севастополе
Чуть более месяца назад, 6 февраля, в ДИЗО Севастополя сообщили РИА Новости Крым, что зарегистрировали свыше 2 300 заявлений от участников СВО и членов из семей на получение бесплатного земельного участка. К сегодняшнему дню это число выросло на тысячу.
"На 10 марта зарегистрировано 3 243 заявления", – сообщили в пресс-службе департамента.
Из них в очередь на получение земли поставлены только 700 человек. 2 072 заявления еще в работе, а 171 заявитель по той или иной причине получил отказ (неправильно были оформлены документы, недоставало "каких-то доказательных справок" и т. д.).
При этом участников спецоперации и их родственников "поместили" в одну очередь с многодетными семьями, претендующими на бесплатную землю в городе. Это следует из ответа директора департамента Александра Ксенофонтова на соответствующий информационный запрос.
"Граждане, отнесенные законом города Севастополя к участникам СВО, и граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, находятся в единой очереди", – сообщил глава департамента.
В пресс-службе уточнили, что общее число заявителей в этой очереди на сегодня достигает тысячи человек.
Земля и порядок ее предоставления
По словам Ксенофонтова, землю будут выдавать "в порядке очереди согласно Книге учета граждан". В ближайшее время всем, кто получил от департамента распоряжение о предоставлении участка (его получают те, кого включают в очередь по итогам рассмотрения заявлений – ред.), присвоят порядковые номера.
Участки будут включаться в единый перечень, и выдавать их будут только после того, как поставят на государственный кадастровый учет. Размеры каждого определят в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. Минимально возможная для ИЖС площадь – четыре сотки (400 кв. м.), уточнили в департаменте.
Разработкой документации сейчас занимается ГАУ Севастополя "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды (НИИ ГАИС).
"Документацией по планировке территории предусматривается формирование нового жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания, будут заложены коридоры для инженерных сетей, учтена необходимая транспортная инфраструктура", – поделились в департаменте.
В Севастополе в настоящее время продолжают изыскивать свободные земли. Уже известно, что в спецфонд включат участок в районе села Осипенко, что на Северной стороне города. По информации департамента, Министерство обороны России земельных участков городу не передавало.
Напомним, подать заявление на предоставление услуги можно тремя способами: в МФЦ лично либо через представителя, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi92.ru)
и почтой на адрес ДИЗО Севастополя.
Что еще известно о выдаче земли участникам СВО в Севастополе
В середине февраля губернатор города Михаил Развожаев заявил о подготовке к формированию специального фонда земельных участков
для данной категории граждан, отметив, что первые 160 участков поступят в него не ранее чем через месяц.
23 февраля глава города впервые анонсировал старт выдачи земли участникам СВО и членам их семей, пообещав, что первые заявители получат землю уже весной.
В конце февраля депутаты Севастополя приняли закон
, которым в частности была утверждена единая форма справки, удостоверяющей участие в специальной военной операции. Развожаев тогда отметил, что это позволит существенно ускорить процесс получения льгот, которые полагаются участникам СВО и членам их семей.
Закон Севастополя о социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, предусматривающий бесплатное выделение земли, был принят
Заксобранием 29 ноября и вступил в силу 1 декабря 2022 года. Аналогичный закон приняли в Республике Крым.
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