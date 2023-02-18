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Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам
Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам
Отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T11:39
2023-02-18T11:39
владимир путин (политик)
сво
россия
крым
севастополь
земля в крыму для участников сво
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.Согласно тексту документа, органам государственной власти этих регионов рекомендовано принять законодательные акты, которые устанавливают порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность.Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги в декабре. Согласно закону, для получения участков ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года.Земля для участников СВО в КрымуГоссовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Земля для участников СВО в СевастополеВ департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал рассмотреть вопрос поддержки бойцов из ЧВКПутин призвал защитить права российских военных и их семейПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
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https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html
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владимир путин (политик), сво, россия, крым, севастополь, земля в крыму для участников сво, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), закон и право, общество, новости
Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам

Путин: отличившиеся в СВО росгвардейцы получат бесплатные участки в Крыму и Севастополе

11:39 18.02.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкЖилые дома в Ялте в Крыму
Жилые дома в Ялте в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Отличившиеся в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Крыму и Севастополе, а также в Московской области. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Согласно тексту документа, органам государственной власти этих регионов рекомендовано принять законодательные акты, которые устанавливают порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность.
Мера распространяется на сотрудников Росгвардии, которые получили государственные награды РФ за заслуги в специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов семей погибших.
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги в декабре. Согласно закону, для получения участков ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.
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В департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.
Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.
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Владимир Путин (политик)СВОРоссияКрымСевастопольЗемля в Крыму для участников СВОРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Закон и правоОбществоНовости
 
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