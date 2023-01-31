https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-v-krymu-nachnut-vydavat-zemlyu-uchastnikam-spetsoperatsii--aksenov-1126679517.html

Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов

Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. Об этом он заявил во РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T10:48

2023-01-31T10:48

2023-01-31T11:45

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сергей аксенов

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земля в крыму для участников сво

юрий гоцанюк

карлен петросян

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета министров республики.В ходе заседания министр строительства и архитектуры республики Карлен Петросян сообщил, что под выдачу участникам СВО определены участки общей площадью несколько сотен гектаров. По словам главы ведомства, из-за большого объема инженерных изысканий минстрой завершит разработку проектов межевания этих территорий в начале второго полугодия.Но глава Крыма назвал этот срок очень долгим.Вице-премьер Крыма Анна Анюхина уточнила, что участники спецоперации получат землю в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей. Госсовет Крыма 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.Позже президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокКак в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221219/putin-rekomendoval-krymu-besplatno-vydelyat-zemlyu-geroyam-svo-1125997015.html

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