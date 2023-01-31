https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-v-krymu-nachnut-vydavat-zemlyu-uchastnikam-spetsoperatsii--aksenov-1126679517.html
Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов
Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. Об этом он заявил во РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T10:48
2023-01-31T10:48
2023-01-31T11:45
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земля в крыму для участников сво
юрий гоцанюк
карлен петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета министров республики.В ходе заседания министр строительства и архитектуры республики Карлен Петросян сообщил, что под выдачу участникам СВО определены участки общей площадью несколько сотен гектаров. По словам главы ведомства, из-за большого объема инженерных изысканий минстрой завершит разработку проектов межевания этих территорий в начале второго полугодия.Но глава Крыма назвал этот срок очень долгим.Вице-премьер Крыма Анна Анюхина уточнила, что участники спецоперации получат землю в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей. Госсовет Крыма 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.Позже президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокКак в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221219/putin-rekomendoval-krymu-besplatno-vydelyat-zemlyu-geroyam-svo-1125997015.html
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крым, сергей аксенов, сво, соцзащита, общество, новости крыма, земля в крыму для участников сво, юрий гоцанюк, карлен петросян, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – Аксенов
Аксенов поручил с апреля начать выдачу земельных участков в Крыму участникам спецоперации
10:48 31.01.2023 (обновлено: 11:45 31.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета министров республики.
В ходе заседания министр строительства и архитектуры республики Карлен Петросян сообщил, что под выдачу участникам СВО определены участки общей площадью несколько сотен гектаров. По словам главы ведомства, из-за большого объема инженерных изысканий минстрой завершит разработку проектов межевания этих территорий в начале второго полугодия.
Но глава Крыма назвал этот срок очень долгим.
"Нет, это очень долго. Сформируйте на завтра позицию, каким подразделениям надо усилить работу и какие силы еще привлечь дополнительно, но эту работу надо сделать к 1 апреля. С 1 апреля должна стартовать выдача земельных участков", - поручил Аксенов главе правительства Юрию Гоцанюку.
Вице-премьер Крыма Анна Анюхина уточнила, что участники спецоперации получат землю в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей.
Госсовет Крыма 14 декабря принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков. В случае гибели военных землю могут получить члены их семей.
Позже президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
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